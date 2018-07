Cangues Puede pide reubicar los puestos del mercado dominical

Cangues Puede urge al equipo de gobierno del PP de Cangas de Onís que cumpla su promesa de redactar una nueva ordenanza que regule el mercado dominical. "Estamos en el último año de mandato y todo va a peor: no hay orden ni concierto en la colocación de los puestos, en algunas zonas no se puede pasar ya que ponen tenderetes en medio de la calle y es difícil no pisarlos", explicó el portavoz de la agrupación, José Carbonel. Según su versión hubo una reunión de los grupos con representación municipal hace unos meses para hacer un borrador que contemplara la regulación de las ubicaciones de los puestos y las sanciones para aquellos que faltan reiteradamente a la cita dominical pero "se quedó en buenas palabras, no supimos más a pesar de que fue una de las primeras tareas que se impusieron al tomar posesión hace tres años", lamentó. Carbonel puso en valor la necesidad de potenciar la "estética y armonía" del mercado cangués, reubicando los puestos en espacios libres.