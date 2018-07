Colunga, unida en la jira de La Griega

Las fiestas en honor a la Virgen de Loreto en Colunga están cerca de terminar, y qué mejor forma de acercarse al final de las festividades que con una jira de hermanamiento entre todos los vecinos de la zona.

Las inmediaciones de la playa de La Griega se convirtieron ayer en un gran merendero en el que los habitantes de la capital del concejo, y algunos de otras localidades cercanas, se dieron cita para merendar y pasar una tarde agradable, una fiesta que se alargó hasta altas horas de la noche, con los fuegos artificiales y la verbena en el arenal.

La jira es en Colunga una fiesta de gran tradición. Prueba de ello es que hay gente, como María Jesús Riestra, que lleva acudiendo "desde pequeñina". De hecho, Riestra, natural de Oviedo, pero con mucha vinculación a Colunga, lleva yendo al concejo oriental durante gran parte de su vida para pasar allí esta fecha tan señalada.

En cuanto a su marido, Vicente Rojo, natural de Lastres, tampoco suele perderse esta fiesta. Eso sí, cuenta que cada vez hay menos gente que acude de otros lugares que no sean la capital colunguesa. "Antes me acuerdo de que venían muchas familias desde Lastres con los críos a pasar la tarde, pero ahora desde allí ya no viene casi nadie", cuenta Rojo.

Además, es la oportunidad perfecta para pasar un día agradable con los seres queridos. Así lo cuenta Beatriz Fernández, quien aprovecha esta fecha tan señalada para ella para "pasar la tarde con la familia, sobre todo".

Y es que los grupos de amigos y familiares eran numerosos, todos con un denominador común: la comida y el buen ambiente. Y, por supuesto, casi todos regaban la merienda, como no podía ser de otra manera, con sidra.

Además, los niños tenían su particular protagonismo en los hinchables y juegos que pudieron disfrutar durante toda la tarde, por lo que la diversión para ellos estaba asegurada.

En la comisión de festejos encargada de organizar las fiestas, Álvaro Suárez estaba "satisfecho" con la respuesta de la gente, ya que el buen día hacía propició que los vecinos acudieran a La Griega.

Tras la jira, las fiestas en Colunga se despedirán definitivamente hasta el próximo año el jueves 12 de julio con los "cancios de chigre", que tendrán lugar por diversos bares de la localidad, y con el concierto de las bandas "Los Crack" y "The Moon Runners". Ese será el broche de oro para las fiestas en honor a la Virgen de Loreto en 2018.