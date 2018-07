"Machi" recibe emocionado el homenaje del barrio Bustillo llanisco

"Estoy emocionado, no me había imaginado jamás en la vida esto". Antonio Batalla, "Machi", no podía salir de su asombro cuando llegó a la plaza del barrio Bustillo de Llanes que lleva su nombre y se encontró allí con tanta gente querida (en la imagen). Una marmita y una espicha realizada por todos los vecinos del barrio sirvieron para homenajear a este antiguo pescador de 99 años que, por iniciativa del presidente de la asociación de vecinos del barrio, ya cuenta con un rincón bautizado en su honor, informa C. M.