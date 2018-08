Guerra por los aparcamientos en Barru

C. MURUZÁBAL

El aparcamiento de la disputa, en Barru. C. MURUZÁBAL

Enfrentamiento en la localidad llanisca de Barru por los aparcamientos. Juan Abel Nieto ha denunciado en el Ayuntamiento a un vecino por utilizar unas fincas cercanas a la playa como parking "sin tener los permisos reglamentarios", algo que, según cuenta, no es la primera vez que ocurre, ya que dice que en 2017 se dio el mismo caso y "este año sigue igual", una situación que, entiende, "perjudica" a quienes sí que han solicitado los permisos. Unas acusaciones que el encargado de las fincas en cuestión, Joaquín de la Vega, más conocido en la zona como "Chocolate", niega rotundamente.

"Es verdad que utilicé los praos como aparcamiento durante cuatro o cinco años cobrando la voluntad, pero siempre con permiso del Ayuntamiento", afirma de la Vega.

Además, cuenta que este año es cierto que no se ha preocupado de sacar el permiso, pero porque no pensaba destinar el lugar a aparcamiento al no porder encargarse de gestionarlo, como había hecho en años anteriores.

Lo que ocurre, según su versión, es que las fincas permanecen abiertas y no puede evitar que los turistas y los locales que acuden a la playa de Barru estacionen sus vehículos dentro, si bien "no hay nadie vigilando ni se cobra nada".

No solo eso, sino que De la Vega denuncia, además, que el lugar "amaneció dos mañanas cerrado" para evitar así el paso de los vehículos y, según cuenta, ese cierre se puso sin permiso.

Por eso, y para evitar problemas, De la Vega planea pedir los permisos pertinentes al Ayuntamiento de Llanes para regular la situación de las fincas, si bien su idea es "que los coches sigan aparcando si quieren, pero sin cobrar nada ni vigilar, como hasta ahora". En cuanto al denunciante, Nieto asegura tener "toda la documentación" que demuestra que en dicho lugar se están cometiendo irregularidades.