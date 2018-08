Llanes cerrará la pasarela del puerto cuando llueva para evitar accidentes

Hartos de los continuos resbalones, caídas que provocan roturas de huesos, contusiones y luxaciones, el Ayuntamiento de Llanes pondrá coto a la falta de seguridad en la pasarela que conecta las dos vertientes del puerto deportivo de la villa entre la Casa del Mar y la calle Marqués de Canillejas. Anuncian que la infraestructura no volverá a utilizarse con lluvia. Consideran que la integridad física de los peatones está en juego al pasar por este lugar con el suelo mojado. Creen que Puertos, organismo responsable de esta infraestructura, no está cumpliendo con la función de mantenimiento que le corresponde. "Nos sentimos abandonados", clama el segundo teniente de alcalde y edil de Obras, Juan Carlos Armas (PP).

"Cuando llueva, no se volverá a utilizar. No vamos a permitir que la gente pase por este lugar cuando sea peligroso para el tránsito", dijo ayer. La rampa ubicada en la zona de la calle Marqués de Canillejas es la que más accidentes y caídas registra. "La gente se cae y nos sentimos responsables de ello, más allá de que la pasarela no es municipal", señala.

Según explica el edil llanisco, en Puertos son conocedores de los problemas de la pasarela desde el pasado mes de diciembre, cuando, coincidiendo con el puente de la Constitución, se cerró por primera vez al tránsito tras registrarse varias caídas. Desde esa fecha han pedido a Puertos en numerosas ocasiones que ponga fin a esta problemática, sin éxito. "Daré la orden a la Policía Local para que la cierre en cuanto llueva", advierte.

Armas cree que Puertos tiene a Llanes "de lado" y no se toma en serio los problemas que aquí existen. "Desde 2015, cuando este equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento, todas las actuaciones que se han realizado en las zona del puerto se han hecho con dinero municipal, como, por ejemplo, el necesario arreglo de la plaza del Muelle y la mejora de la calle. Nos sentimos abandonados por Puertos y por otras administraciones", lamentó.

Las posibilidades que están sobre la mesa para mejorar la seguridad en la pasarela pasan por la aplicación de una capa de antideslizante similar a la que se puso cuando se colocó el puente y que el paso del tiempo ha eliminado, o por poner una rejilla que facilite el agarre muy parecida, por ejemplo, a la existente en el puente que cruza el río Carrocéu, en la senda del mismo nombre.

La pasarela se inauguró en diciembre de 2015 en medio de una gran polémica pues ninguno de los partidos del cuatripartito (VxLl, Foro, PP e IU) estaba de acuerdo con su ubicación.

Los problemas de mantenimiento de la pasarela no son los únicos que Puertos, según el Ayuntamiento, debe afrontar con inmediatez en la capital del concejo. La falta de luz en las inmediaciones de la plaza del Muelle, entre el puente y la calle Tomás Gutiérrez Herrero, trae a maltraer a vecinos y negocios de la zona. Se trata de un espacio de paseo nocturno muy concurrido estos días del año, sobre todo a última hora de la tarde y por la noche. "No da buena imagen que esta parte de Llanes esté en penumbra por las noches", protestan los vecinos afectados.