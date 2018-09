Llanes congela impuestos y presume de haber reducido a la mitad la deuda local

El gobierno cuatripartito de Llanes saca pecho de la buena salud económica del Consistorio. Ayer presumió durante el pleno extraordinario, en el que el regidor, Enrique Riestra (VxLl), aseguró que la deuda municipal de 7,5 millones de euros que se encontraron en junio de 2015 está a día de hoy reducida a la mitad. "Para diciembre, si se nos permite, estamos estudiando llevar a cabo una quita muy importante que la reduciría aún más", subrayó. En el Pleno se aprobó de manera inicial las ordenanzas fiscales 2019 con el voto en contra del PSOE y del edil no adscrito. Los socialistas consideran las tasas "un fiasco" y "decepcionantes". El cuatripartito argumentó la decisión de congelar las tasas en lugar de bajar algunos precios asegurando que no lo pueden hacer ante la posibilidad de tener que pagar una indemnización millonaria por el derribo del hotel Kaype.

En relación a los precios públicos la vicealcaldesa y edil de Hacienda, Marián García de la Llana (Foro), anunció que se modificarán seis. La más destacada será la reducción en las tasas a pagar en la escuela infantil merced al acuerdo llegado por el gobierno del Principado con todos los Ayuntamientos de Asturias que ofrecen este servicio. En las escuelas infantiles de Llanes y Posada los usuarios pasarán a pagar 160 euros al mes por jornada completa frente a los 294 que se abonaban hasta ahora, y 90 por media jornada en lugar de los 150 que antes se pagaban. "Lo justo sería no pagar nada y así lo propusimos en un pleno y el PSOE votó en contra", dijo García.

El portavoz del PSOE, José Herrero, lamentó que el equipo de gobierno no haya tenido en cuenta ninguna de sus propuestas para rebajar la presión fiscal. "Son antisociales las ordenanzas y no contemplan ninguna medida en forma de exención y modificación a familias o a determinados sectores", dijo. Éste aseguró que ha propuesto, entre otras cosas, que los jubilados que con su pensión sirvan de sustento para sus familias no paguen alcantarillado, recogida de basuras, agua e IBI. "Las ordenanzas que presentan no benefician a la actividad económica", dijo. Los miembros del cuatripartito indicaron que el PSOE no aplicó ninguna de las medidas que ayer propusieron mientras gobernaban.

Se aprobó también por quinta vez (tres de ellas las firmó el cuatripartito) la prórroga del contrato de mantenimiento del alumbrado público con los votos a favor del equipo de gobierno y los votos en contra de PSOE y el concejal no adscrito. El edil de contratación, Juan Carlos Armas (PP), aseguró que ya en 2017 tenía encima de la mesa los pliegos de un contrato pionero de mantenimiento y suministro de 9 millones de euros durante 10 años, que contempla una inversión de 2,5 millones de euros para cambiar las luminarias de todo el concejo y que permitirá un ahorro de 100.000 euros al año al Ayuntamiento por este motivo. Armas señaló que no se firmó hasta ahora "por cuestiones técnicas" y que se hará antes de que concluya la nueva prórroga. Riestra fue un paso más allá y señaló que la dilación por parte del secretario municipal para dar el visto bueno al contrato se debe a una estrategia para desgastar al cuatripartito. "Hay un interés para que no se vea lo que hacemos", dijo.