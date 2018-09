Pablo llega a Cebia con un gamonéu bajo el brazo

Pablo Bulnes Concha es el primer bebé que nace en treinta años en Cebia. Por eso los trece vecinos que aún residen en la localidad canguesa ya han calificado su llegada al mundo como "el evento del año". Todos, sin excepción, han desfilado ya por la casa del pequeño para verle la cara, hacerle unas cuantas fotografías y de paso llevarle algún regalo de bienvenida. "Es el juguete del pueblo", cuentan sus progenitores, Susana Concha y Juan Carlos Bulnes. Ninguno de los dos se plantea mudarse a la ciudad, como hacen muchos vecinos de la zona rural tras ser padres.

"No imaginamos un lugar mejor para que se críe. Aquí estará tranquilo y respirará aire puro. A la escuela podrá ir en transporte escolar", aseveran, sin esconder que la carretera precisaría de algunas obras de mejora. Se da la circunstancia de que los últimos vecinos que se mudaron a Cebia son británicos por lo que la familia confía en que Pablo sea bilingüe. "Cuando vinieron a visitarlo nos trajeron unos obsequios y nos prometieron que le hablarían siempre en inglés para que aprenda el idioma", relata la madre.

De facilitar la conciliación laboral se encargan los abuelos, José Ramón Concha y Palmira Valle. También echa una mano el tío, Carlos Concha. "Se nos cae la baba porque además el crío es muy risueño", señalan los parientes. "Aunque entre nosotros nos apañamos bien más adelante igual le llevamos algunas horas a la guardería de Cangas de Onís para que sociabilice antes de empezar al colegio", adelantan.

La familia al completo regenta una quesería de gamonéu en Cebia y por eso no son pocos los conocidos que bromean con que el niño, que pesó tres kilos al nacer, "viene con un queso debajo el brazo". La idea de poner en marcha el negocio quesero surgió en 2002 cuando los compradores dejaron de recogerles la leche a domicilio. En la actualidad cuentan con catorce vacas y treinta y siete cabras lecheras que proporcionan la materia prima con la que elaboran en "La casina de Cebia" uno de los quesos más cotizados y demandados del mundo.

Pese a que es conscientes de que el trabajo en el campo es sacrificado y no entiende de vacaciones, a la madre de Pablo no le disgustaría que el niño siguiera sus pasos e hiciera gamonéu. "A mí me gustaría que estudiara y consiguiera un puesto bueno de funcionario pero si decide que lo que le gusta es hacer queso le apoyaré igualmente", afirma.

Ajeno a la gran expectación que levanta, Pablo se dedica de momento en exclusiva a dormir y llora sólo cuando tiene hambre. "Prácticamente desde que nació pasaba la noche entera sin despertar ni dar guerra", cuenta la progenitora. "Tampoco le gusta estar en brazos de nadie. Es una señal de que va a ser muy independiente", reflexiona.

En cuanto a las posibilidades de seguir aumentando la población en Cebia, donde sólo se encuentran habitadas cuatro casas de continuo, los padres de Pablo lo tienen claro: de momento disfrutarán de él al máximo y en un futuro no descartan darle una hermanita para que no se sienta tan solo. En edad fértil se encuentra también un primo lejano de la madre, Javier Concha Alonso, precisamente el último niño que nació en el pueblo antes que Pablo, hace ahora treinta años.

Los lugareños confían en que la fábrica de bebés no permanezca cerrada en Cebia otros treinta años. Mientras tanto, todos siguen con mimo la evolución de su nuevo "juguete". El bebé, que vino al mundo el pasado 11 de mayo y ya pesa ocho kilos, nació en el Hospital del Oriente de Asturias (HOA). Sus padres, que eligieron el nombre de Pablo simplemente porque era "guapo y corto" no tienen más que palabras de agradecimiento para los amigos y vecinos que les arroparon antes y después del alumbramiento. "Todo el mundo se volcó con nosotros y nos trajeron regalos. No tenemos queja de nada. Estamos encantados", concluyen los recién estrenados papás.