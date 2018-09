El Prial, en un plan nacional para facilitar la repoblación del medio rural

El centro de desarrollo rural "El Prial" de Infiesto ha puesto en marcha una investigación acerca de la generación de oportunidades para la repoblación de los pueblos en Piloña. Al frente del proyecto se encuentra desde junio la antropóloga Verónica Sánchez Martino, que ya ha recabado datos en la zona de Espinaréu.

La primera parte del estudio se centró en la realización de entrevistas personales con informantes clave -alcaldes pedáneos, vecinos de toda la vida...- con el fin de elaborar una ficha con los recursos disponibles del territorio. En el registro se tomó nota de las casas de alquiler con opción a compra, de instalaciones como antiguas queserías que podrían tener una nueva vida útil o de servicios como el transporte público, entre otras cosas.

Como parte del trabajo se está realizando una encuesta online para conocer mejor la realidad de los nuevos pobladores del mundo rural: sus necesidades, sus dificultades o preferencias. El test, breve y anónimo, debe ser completado por personas que residan desde hace menos de diez años en municipios de menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado.

Aunque las conclusiones finales de la investigación se presentarán oficialmente en octubre, Sánchez ya ha recabado datos reseñables en Espinaréu. "Me llamó la atención que los pocos críos que hay son todos hijos de nuevos pobladores, no nacieron en el pueblo", cuenta. "Además, es significativo que a todos los vecinos mayores a los que preguntas si están a favor de que venga gente nueva te dicen que sí, no hay rechazo porque entienden que eso ayuda a tener más servicios, mantener los existentes y a hacer frente común por sus derechos", explica. La antropóloga, que estos días centra sus pesquisas en La Marea y La Artedosa, resalta la excelente acogida que, en general, brindan los piloñeses a los nuevos residentes.

La investigación, financiada por la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Coceder) es una continuación del "Estudio Pueblos" llevado a cabo por El Prial y que buscaba hacer una radiografía sociodemográfica de varios núcleos rurales de Piloña. Un total de diez centros de toda España colaboran, entre ellos la Fundación Edes de Tapia.

La intención de El Prial es la de conseguir que los procesos migratorios que en la actualidad ya se están dando beneficien al máximo posible a la gente que vive en los pueblos. "Hay recursos que no se están utilizando y cuyo aprovechamiento repercutiría en una mejora global para todos", explica Sánchez, que saca adelante el proyecto con la ayuda de Ana Fernández y Cándido Díaz. "No se trata de atraer gente a cualquier precio al mundo rural, sino de que los que vengan continúen con, por ejemplo, actividades agrícolas", cuenta.

Una vez se obtengan las conclusiones finales, la intención es la de preparar un acto institucional en el que personas que hayan puesto en marcha proyectos de éxito como repobladores compartan su experiencia.