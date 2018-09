Las vespas aparcan en Llanes

Ya se respira ambiente de fiesta motera en Llanes. Las calles de la capital del concejo de Posada Herrera se preparan para, desde hoy, recibir a los más de medio millar de personas que, llegadas desde todos los rincones de España y de varios países de Europa, tomarán parte en la VII concentración llanisca de vespas y lambrettas, la más importante de esta disciplina en todo el norte de España y organizada El Club Vespa Llanes.

Desde el pasado martes está en Llanes presto para tomar parte en la fiesta de las vespas Miguel Lagartera, llegado ex profeso para esta cita desde Talavera de la Reina. "Otros años no he podido venir por mi trabajo y este año he cogido vacaciones para estar aquí. Mis compañeros del Club Scooterista Clásico de Talavera han estado otros años, me han hablado maravillas de la concentración y no me la quería perder. Llanes es un lugar precioso y con unos paisajes espectaculares", aseguró.

También debutará en la cita llanisca el palenciano Jesús García. A Llanes acudió en compañía de su mujer e hijos, también amantes de las motos. "Aquí se "sidrea" y se come muy bien y todo el mundo nos trata genial", dijo.

Desde el Reino Unido llegaron ayer a Asturias Roger Cliss y Tony Sims, del "Vespa Club of Britain". Es la cuarta vez que toman parte en la concentración llanisca. "Se trata de un lugar mágico", indicaron. En la VII concentración de vespas y lambrettas de Llanes tomarán parte 515 personas, que representarán a 34 clubes de todo el país. En total acudirán moteros de 16 comunidades autónomas y 93 ciudades además de aficionados de Bélgica, Inglaterra y Portugal.

El programa de actos que vivirá el sábado su momento cumbre arranca hoy desde las 18.00 horas con la recepción de participantes. El sábado habrá ruta, comida de hermandad, carrera de correpasillo y vespa- patín para niños, cena y fiesta en el aparcamiento de El Sablón.