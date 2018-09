Celoriu, el pueblo del amor

París es conocida como la ciudad del amor, pero la "tierrina" tira mucho más a la hora de comprometerse. Eso debió pensar el ingeniero de caminos Pedro Villanueva Álvarez y la médico dermatóloga Leire González Lara que, pese a llevar tiempo residiendo en la capital francesa, optaron por darse el "sí, quiero" ayer en la iglesia de San Salvador de Celoriu (Llanes).

La elección no fue casual: los dos veraneaban en la localidad llanisca y allí comenzaron una relación hace doce años. Así, cuando Pelayo, vecino de Llanes e hijo del veterinario José Villanueva, recibió una oferta de una empresa privada para trabajar en París hace una década, aceptó consciente de que su unión era tan sólida que traspasaría fronteras. No se equivocaba. Tras años de aeropuertos, de idas y venidas, Leire se mudó con él hace unos meses, pese a que trabajo no le faltaba en la región.

Antes de pasar por el altar, la novia, natural de El Entrego, tuvo tiempo este mes hasta de doctorarse "cum laude" en la Universidad de Oviedo defendiendo una tesis sobre la psoriasis. Su vestido, firmado por la modista Covadonga Plaza, fue ayer lo más aplaudido de la ceremonia. Ceñido y con un pronunciado escote a la espalda, llamó la atención por su combinación de elegancia y sencillez. Leire llegó a la iglesia en un Mercedes blanco y con quince minutos de retraso, como manda la tradición.

Tras la eucaristía, que fue amenizada con música de violines, los casi ciento veinte invitados al enlace se trasladaron al Resort Puebloastur de Cofiño, en pleno valle del Sueve, para dar cuenta del banquete nupcial. En la lista de comensales figuraban compañeros de trabajo de los contrayentes de nacionalidad francesa, portuguesa e india.