Guardianes de la Salud en Cañu

La Virgen de La Salud tiene tres guardianes en la localidad canguesa de Cañu. Son Gabriel García, Juan Mata e Irene Liaño, quienes, ante el temor de que la fiesta en su honor no se celebrara ayer, como cada 24 de septiembre desde hace décadas, impulsaron una comisión de festejos "in extremis". Según explicaron, "la persona que se encargaba de la organización se mudó a vivir a otro concejo y cuando, a principios de mes, vimos que nadie tomaba el relevo, dimos un paso al frente para no dejarla morir".

Pese a que los tres tuvieron que robar muchas horas al sueño en los últimos días, defienden que el esfuerzo "ha merecido la pena" porque fueron decenas las personas que asistieron a la cita. Algunas procedentes de lugares tan lejanos como México. Fue el caso de Amalia Díaz, canguesa que desde hace medio siglo vive al otro lado del charco pero que cada año vuelve a cruzarlo por estas fechas para reencontrarse con su Virgen. "Ni mis hijos ni mi marido pudieron acompañarme como hicieron otras veces, pero decidí venir sola igualmente porque soy muy devota y para pedir salud por ellos", resume.

Desde Burgos llegó Cándida Gavito. Lo hizo para acompañar a su madre, la vecina de Andeyes (Parres) Cándida Gavito, que desde que sufrió un infarto, hace veintiún años, nunca se pierde la cita. "Traemos hasta la silla plegable por si cansa, porque ya tiene 88 años, pero mientras tenga humor seguiremos viniendo para ver a la Virgen y pedirle su protección", explicó.

Dadas las reducidas dimensiones de la capilla de Cañu fueron numerosos los feligreses que tuvieron que seguir la misa a pie de carretera e, incluso, subidos en hórreos y balconadas cercanas.

Tras la Eucaristía, la Virgen salió en procesión por la carretera N-625 en compañía de decenas de feligreses. Abrían la comitiva Maruja Mata, Margarita de la Mata y July Flórez, encargadas de portar la Cruz y los ciriales. La motivación de Flórez, vecina de Moreda de Aller, no era otra que la de pedir salud para una sobrina que padece un cáncer. "Seguro que se recupera y el año que viene puede venir ella personalmente a dar las gracias", aventuró.

Tras el gaitero y la tamboritera, procesionaron dos ramos de pan. El primero lo ofreció Gabriel García -de la comisión- por su padre fallecido. El segundo, Carmen Blanco, también en recuerdo de su progenitora, que perdió la vida recientemente, no sin antes pedir a sus descendientes que "siguieran la tradición" y "tiraran" por la fiesta de Cañu.

En último lugar salió de la capilla la Virgen de la Salud, a hombros de varias mujeres y precedida por las imágenes del Arcángel San Miguel y el Ángel de la Guarda. Como portadora de la Virgen se estrenaba Lilian Galán. "Lo hago porque mi marido sufrió un infarto el 25 de agosto. Afortunadamente, lo superó con éxito y de esta forma quise expresar mi gratitud", señaló, visiblemente emocionada. Más práctica se mostraba la vecina de Cañu Marlén Alonso. "Yo lo hago por colaborar. Pesa tanto la figura que, a veces, cuesta encontrar a alguien que la quiera sacar", dijo. La madrileña Carmen Fornés, que desde hace varias décadas reside en Cañu, también se animó a portar a la Virgen. "Llevo veinticuatro años llevándola porque me hace ilusión. Alguna vez llovió a mares, pero esta vez, aunque amenazaba tormenta, el tiempo respetó", dijo. En la concurrida procesión también tomaron parte miembros de la Agrupación Folclórica "Picos de Europa", encargada de animar con sus bailes una fiesta que para visitantes como Sacramento García "es de las mejores de la zona. Vengo desde pequeño porque es de las mejores. Llegan autocares de varios puntos de asturias siempre", explicó este vecino de Avalle. Los asistentes hicieron hincapié en la importancia de que las nuevas generaciones tomen el relevo de los festejos cangueses y de que, de cara a futuras ediciones, más vecinos se animen a vestir el traje de aldeana o de porruano.

El programa festivo incluyó ayer la quema del xigante, juegos infantiles y una verbena a cargo del grupo "Tekila" y "El combo dominicano".

La devoción por La Salud de Cañu dura todo el año, pero se intesifica a mediados de septiembre cuando comienza el novenario de la Virgen. Antes y después de las misas, fueron muchos los vecinos que se acercaron para tocar su imagen, fotografiarse con ella y ofrecerle un donativo.