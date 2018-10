Ribadesella aprueba el borrador del estacionamiento de pago en la villa

El Ayuntamiento de Ribadesella aprobó en el pleno que se celebró ayer el borrador que regulará las futuras zona azul y naranja de estacionamiento. Eso sí, el proceso ni está cerrado ni cuenta con el apoyo de toda la corporación.

De hecho, además de con los votos a favor de Foro, el documento salió adelante gracias al apoyo del PP. Sin embargo, su portavoz, Juan Manuel Blanco, quiso dejar claro que están abiertos "a negociar" aspectos como las tarifas. Por otra parte, los grupos de izquierda decidieron votar en contra. Las razones que dieron fueron variadas. Por un lado, el portavoz de Pueblu, Ricardo Cangas, mostró sus dudas acerca del estudio económico y financiero, mientras que el PSOE cree que el documento es "poco completo" y no está lo suficientemente consensuado.

Además, esta vez por unanimidad, el Pleno aprobó una moción para mostrar explícitamente su apoyo a los funcionarios municipales que trabajan para erradicar los chiringuitos ilegales del Sella. Una medida que llega después de que la alcaldesa del municipio, Charo Fernández Román, denunciara amenazas tanto hacia ella como hacia empleados del Ayuntamiento. Así, todos los concejales quisieron ayer hacer patente su apoyo a los trabajadores municipales.

Otro de los puntos que ayer se trataron en el pleno es el que serefiere a la limpieza de playas, decidiéndose a que sea Cogersa la que se haga cargo del servicio. Así, la alcaldesa desveló que ninguna empresa quiso dar un presupuesto para asumir el servicio porque "no se pueden valorar las toneladas de madera que va a haber que limpiar en la playa" y el equipo de gobierno dejó claro que, de no adherirse al plan de Cogersa, se estarían arriesgando a que "el año que viene no haya limpieza de playas".

Fernández Román y el alcalde de Soto del Barco se van a reunir con responsables de la Consejería de Medio Ambiente porque, según manifiesta la regidora riosellana, "es una vergüenza que haya que limpiar la basura que llega de otros concejos".