Ribadesella limitará a 20 minutos el aparcamiento en La Cuesta Vieja

C. M.

José María González, en La Cuesta Vieja. C. M.

Mantener el sentido de bajada de la calle y la circulación restringida para residentes y servicios, pero prohibir el aparcamiento y permitir únicamente estacionar durante 20 minutos para carga y descarga son las recomendaciones que ofrece el informe de la Policía Local que el Ayuntamiento de Ribadesella encargó sobre la parte vieja del barrio de La Cuesta. Unas conclusiones que el Ayuntamiento, como confirma el concejal de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Enrique Gancedo, piensa seguir.

"De momento, no hay fecha para aplicar estas medidas porque el departamento de Obras está saturado y no sé cuando podremos colocar las señales, pero hay intención de hacerlo", afirma Gancedo. Una medida, la de limitar el aparcamiento a 20 minutos, que cuenta con opiniones tanto a favor como en contra entre la población riosellana, siendo su mayor detractor, precisamente, uno de los cuatro vecinos de La Cuesta Vieja, José María González. "Se está creando un problema superficial y quieren empeorar lo que hay", sostiene González, quien considera que prohibir aparcar en la calle va en detrimento de sus residentes. "Somos cuatro vecinos y los más jóvenes tenemos 70 años, la gente no puede andar subiendo y bajando".

Además, sostiene que eliminar las plazas de aparcamiento supondría no solo una incomodidad para los residentes, sino también un peligro para su seguridad. "El tráfico está restringido a los vecinos, pero por aquí baja mucha más gente y a una velocidad, a veces, que mete miedo. Si se quitan los aparcamientos, la carretera va a ser más ancha y los coches ya no van a tener que frenar", reflexiona González. Además, cuenta que hacia la mitad de la cuesta hay una "curva ciega peligrosísima" que podría causar problemas, ya que "no hay ni escaleras ni acera para apartarse como en la parte nueva". "Si se quita de aparcar, aquí va a haber alguna muerte", opina González.

En su opinión, la solución para la calle no pasa por eliminar los aparcamientos, ya que considera que ni en la parte superior ni en la inferior de la calle hay suficientes estacionamientos en temporada alta de ocupación en Ribadesella, sino que cree que lo que habría que hacer es "regularlo estableciendo plazas concretas" para que se pueda aparcar de una forma ordenada.