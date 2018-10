Quesos campeones

Me siento muy honrado de que hayan pensado en mí como pregonero en esta edición del Certamen de Quesos de Los Picos de Europa. En este año, que celebramos el 1.300º aniversario de la Batalla de Covadonga y el Primer Siglo del Parque Nacional, me emociona estar en Cangas de Onís. Además, si se me permite un toque personal, mi apellido es Canga, mi cuñada Irene Villoria es de aquí y, lo más importante: soy un gran consumidor de queso y miel. Cuando me contactó la diputada María Fe, no dudé un segundo: ¡una cosa así no me la voy a perder!

Pero, dejando de lado mis aficiones personales, me llena de orgullo participar en un certamen cuyo origen se remonta a 1940: esta es la edición número 78. Voy a hablarles por tanto de tradición del queso, pero también de su valor económico en Europa, en España y en los Picos de Europa.

Parece ser que los primeros quesos empezaron a hacerse en Mesopotamia. En época griega, Homero ya cita el queso en La Odisea y la Iliada en el siglo VIII antes de Cristo. Lo mismo hace más tarde Plinio el Viejo en el Imperio Romano, y las muestras de la importancia del queso en la cultura europea no dejan de crecer desde entonces. Por no alargarme, les diré que el queso aparece varias veces en "El Quijote", la obra maestra de nuestra literatura, y también en pinturas y canciones de la cultura europea. Al punto al que quiero llegar es que si uno identifica, por ejemplo, el arroz con Asia y la patata y el maíz con América, los europeos somos el continente del vino y el queso. Y haciendo esos productos somos los mejores del mundo.

También Asturias tiene una larga tradición en la fabricación del queso. Haber sido nombrado pregonero me ha animado a estudiar los pliegos de condiciones que se han publicado para conceder el logo europeo a los cinco quesos participantes: Gamoneu, Cabrales, los Beyos, Picón Bejes-Tresviso y Quesucos de Liébana.

Según he podido leer, el queso Gamonedo ya se elaboraba en el siglo XVII, cuando servía de sustento "a los pobres del concejo", según figura en un escrito de 1641 al Rey Felipe IV. Encontramos testimonio sobre el queso Cabrales en los escritos de Jovellanos del siglo XVII. Sobre el queso Los Beyos queda constancia en el Catastro del Marqués de la Ensenada en 1752. Respecto al queso Picón Bejes-Tresviso, ya en el Cartulario de Santo Toribio de Liébana, del año 962, se habla del trueque de quesos. En fin, en cuanto a los Quesucos de Liébana, hay crónicas de la presencia de quesos cántabros en expediciones a Perú. En suma: no les voy a aburrir con datos, pero es claro que este es un concurso con mucha solera al que se presentan quesos con una probada y rica historia.

Pero les voy a hablar también del valor económico del queso. En el momento de pronunciar este pregón, les informo que hay 241 quesos europeos registrados con el logo europeo de indicación de procedencia. Francia e Italia tienen más de 50, pero en tercer lugar va España con 28 quesos, veintiséis tienen denominación de origen protegida (DOP) y dos indicación geográfica protegida (IGP).

De los cinco quesos presentes en el concurso, cuatro tienen DOP y el otro IGP. Es algo que es ya sabido, pero yo les aporto cifras: Asturias y Cantabria están muy bien posicionadas en ese elenco de los quesos más prestigiosos de nuestro país.

Las exportaciones de queso europeo van viento en popa. El año pasado los europeos exportamos quesos por valor de 21.5 billones de euros.

También van bien las ventas de quesos españoles que tienen indicación protegida. He estudiado las cifras del Ministerio de Agricultura y en 2016 se han vendido casi 280 millones de euros. Básicamente, en diez años se ha duplicado en España el valor de las ventas de quesos que tienen indicación protegida.

Y, si me permiten que les dé otro dato que invita a la reflexión: como media cada europeo hemos comido 14,2 kilos de queso en 2017 y las proyecciones son que en 2025 los europeos pasaremos a consumir 16 kilos per cápita. Les estoy hablando de la media, porque hay países muy encima de la media con más de 20 kilos de consumo al año (Italia, Suecia etc), mientras que en España consumimos por debajo de esa media (alrededor de 7kg al año).

Todas estas cifras me llevan a compartir con ustedes una conclusión preliminar: las ventas de queso se están portando bien en Europa y en España, y las perspectivas de consumo van también en aumento. Además, el margen de progreso en España es alto, pues nuestro consumo está por debajo de la media.

Sin embargo, en Asturias y Cantabria hay algo que me preocupa: a la excepción del Cabrales, los otros quesos prácticamente no se venden en la UE y todavía menos fuera de la UE. En otras palabras: son quesos de consumo eminentemente regional o, a lo más, nacional.

Soy consciente de que los quesos que participan en este certamen tienen ese sello de calidad europea precisamente porque se producen bajo condiciones muy estrictas y en una zona geográfica bien delimitada. También sé que los productores son generalmente pequeños. Por tanto, no se puede estirar la producción como uno quiera porque se pierde precisamente ese carácter distintivo que da la DOP o la IGP.

Pero los Picos de Europa no es la única zona donde hay pequeños productores que hacen productos con distintivo de origen. En la UE hay más de 3.300 productos con logo europeo. Y lo que hacen otros que tienen DOP o IGP es sacarle todo el partido posible a ese logo que es tan difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque les puedo demostrar con cifras que cuando un producto tiene ese logo prestigioso que ustedes tienen, las ventas suben, las exportaciones crecen, la innovación florece y se crean más puestos de trabajo alrededor de esos productos de alta calidad.

Si me permiten un símil futbolero, tienen ustedes un billete, que es muy difícil de conseguir, que da acceso a jugar la Champions League, y están sin embargo jugando solamente en la Liga española. Y yo les estoy animando a que, por supuesto, sigan jugando partidos de la Liga española quesera, pero que vean también si pueden jugar partidos de Champions y vender más sus excelentes quesos fuera de España.

La Unión Europea tiene programas que financian la promoción de productos alimenticios en la UE y países terceros. Y, según esos programas, los productos como los suyos, que tienen DOP e IGP, tienen derecho a recibir más dinero que los que no tienen el sello de calidad. En 2019 se van a invertir 200 millones de euros en estas promociones. La UE cofinancia el 70% de la inversión si la promoción se hace en la UE y el 80% si se hace fuera de la UE. Esto existe hace al menos cuatro años. Y, en todo este tiempo, no hemos recibido ninguna solicitud desde Asturias. España ganó en 2016 una subvención de casi un millón de euros para promocionar alimentos con Origen España y el queso Cabrales es uno de los varios productos beneficiados, pero no hay más.

Cuando voy a dar charlas y la gente sabe que trabajo en la UE, tengo que escuchar a menudo quejas. Lo acepto como parte de mi trabajo, pero suelo aprovechar esos encuentros para señalar que la UE es también una fuente de oportunidades.

Déjenme concluir dándoles al menos tres ideas de parte de un fan de sus quesos que lo único que desea es que en los Picos de Europa se saque más provecho a esos excelentes quesos que ustedes producen:

1) He comido ya un par de veces en restaurantes europeos muy originales en los que todos los platos están hechos con queso: entrada, plato principal y postre. No digo que aquí haya que hacer exactamente lo mismo pero, por ejemplo, durante el tiempo que dura este certamen sería atractivo que algún restaurante de la zona ofreciera un día particular un menú compuesto exclusivamente de quesos de los Picos de Europa.

2) Acabo de estar en los aeropuertos de Ranón y Seve Ballesteros. He buscado quesos de los Picos de Europa. Los he encontrado, pero no he visto ninguna promoción particular. Según AENA, el año pasado el aeropuerto de Asturias tuvo 1.407.825 pasajeros y el de Cantabria 937.641. Muchos de esos pasajeros seguramente no eran asturianos ni cántabros. ¿No sería útil promover más nuestros quesos como se hace en otros aeropuertos europeos?

3) Sé que existen rutas del queso y la sidra en Asturias. Pero no sé cuánto son conocidas esas rutas fuera de Asturias. Estuve una vez en un vagón de metro decorado íntegramente con motivos italianos. Durante los 20 minutos que duraba el viaje, te sentías invitado a conocer Italia. Admito que me dio sana envidia y, cuando viajo en metro en algunas grandes ciudades europeas, sueño despierto con que alguien algún día se lance a decorar con motivos asturianos el interior de un vagón de metro.

Son sólo propuestas de un trotamundos como yo. Seguro que hay muchas otras ideas que pueden ser interesantes para ustedes. Solo quiero que les vaya muy bien y que vendan mucho queso. Yo ya estoy convencido de la excelencia de sus quesos y espero que este pregón sirva para convencer a mucha más gente.

¡Suerte a todos en el certamen!