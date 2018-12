Archivado el caso contra el alcalde de Llanes por un contrato a un asesor externo

La magistrada del Juzgado de primera instancia e instrucción de Llanes, Lucía González Azpiazu, ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra el alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas (VxLl),por un presunto delito de malversación y prevaricación. Éste fue investigado tras una denuncia del PSOE al apreciar los citados delitos por encargar un informe por valor de 8.250 euros más IVA a la empresa NuVe Consulting, mediante un contrato menor, con el objetivo de verificar el proyecto de presupuestos de 2016 elaborado por su socia de gobierno, la forista Marián García de la Llana, y el presupuesto de 2015. La jueza no aprecia delito. Ante el auto cabe, no obstante, la posibilidad de interponer un recurso. En la acusación particular de este proceso judicial está personado el PSOE.

Riestra declinó en la tarde de hacer valoración alguna en relación al fallo judicial que demuestra que no cometió irregularidad alguna por encargar un informe para verificar la validez de las cuentas de 2016 y el presupuesto de 2015. Aseguró que en próximas fechas llevará a cabo una comparecencia pública.

La investigación abierta contra él por el caso del informa encargado a la empresa NuVe Consulting se inició como consecuencia de un reparo puesto por el interventor municipal al pago de la factura del citado documento. Dicho reparo fue respaldado por otro informe elaborado por el secretario consistorial, aspecto que provocó que el ministerio fiscal abriese las diligencias de investigación que ahora se han cerrado de manera favorable al Alcalde.

En su momento explicó que encargó el citado informe con el objetivo de cerciorarse de que el presupuesto municipal que se presentó para 2016 no fuera anulable ni recurrible.

"Como contratante y responsable único de presentar las cuentas, hice lo correcto y nada de ello es reprochable", dijo a comienzos de año.

La aprobación del presupuesto de 2016 en el Ayuntamiento de Llanes (aún vigente, pues hasta la fecha ha sido prorrogado sucesivamente), fue uno de los momentos más complicados para el gobierno cuatripartito (Vecinos, Foro, PP e IU), lo que provocó un hecho insólito: el voto en contra de en aquel momento los tres ediles de VxLl al dictado de la asamblea de su agrupación de electores. Dichos presupuestos salieron adelante gracias a la abstención del PSOE. Días después la asamblea vecinista dio su visto bueno a los números y Enrique Riestra y la edil Marisa Elvira, votaron a favor en la aprobación definitiva de las cuentas. No así lo hizo Alfonso Miyares. Saltarse el mandato de la asamblea le valió su expulsión de la formación, ejerciendo desde ese momento como concejal no adscrito.