Los empresarios dudan que las barreras a los Lagos eviten los atascos

La entrada en funcionamiento de las barreras de acceso a la carretera de los Lagos fue ayer la gran novedad del inicio del puente festivo en Covadonga, donde hubo una gran afluencia de visitantes. La infraestructura está dotada con semáforos y cámaras de reconocimiento de matrículas que impedirán el paso a vehículos no autorizados entre las 8:30 y las 21:00 horas hasta el domingo, periodo de prueba.

El sistema cuenta con lectores automáticos de matrículas de personal autorizado y de ganaderos de la zona. Los turistas podrán subir en transporte público o en el servicio de taxis de la cooperativa de Cangas de Onís. Habrá también paneles informativos en los accesos a Cangas de Onís así como desde Benia de Onís.

El regidor de pastos de Covadonga, Toño Sánchez, aseguró que el nuevo sistema ni perjudica ni beneficia a los ganaderos "pues funcionamos igual que antes". Todos los ganaderos con reses en el espacio protegido tienen acceso libre a los Lagos pues los permisos que antes daban en papel se informatizaron para que la barrera pueda leer las matrículas. "A nosotros no nos afecta pues los ganaderos tienen permiso para pasar. Afectará a la gente en general. Parece que todo son problemas e inconvenientes para subir", señaló.

En opinión de máximo responsable de Incatur, Toño Sánchez Cueto, es aún muy pronto para analizar el funcionamiento de las barreras, aunque cree que los paneles informativos deben ser más completos para no confundir al visitante. "Esta mañana vi en uno que ponía acceso a Lagos cortado y eso puede suponer un problema para un turista que venga sin más información que esa, pues no todos saben que hay plan de transporte. Debe ser más conciso y explicar que existe un plan de transporte público", dice. Sobre si las barreras acabarán con los atascos muestra su escepticismo.

"Nosotros hemos defendido que lo que se tenía que hacer era contratar personal para estacionar arriba los coches, y abajo para cortar cuando estuviese lleno. En este caso no hubiera sido necesario hacer ninguna gran inversión y se hubiera generado puestos de trabajo que es lo que hace falta", dijo. Carmen Cueto tiene un establecimiento de alojamientos en la zona. "No tengo un juicio claro sobre su funcionamiento, pero no creo que signifique el fin de los atascos. El sistema es el mismo que había, pero antes con operarios y ahora con una barrera. Proteger el Parque Nacional es positivo", señaló.

El nuevo sistema de regulación del tráfico se accionará de manera automática, al margen del plan de Lagos, los días donde la afluencia de visitantes sea abundante con la idea de evitar aglomeraciones.