El acceso a los Lagos estará restringido todos los fines de semana el próximo año

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP), denuncia que el Principado y el Consorcio de Transportes diseñaron el plan a los Lagos para 2019 sin tener en cuenta la opinión del Ayuntamiento que dirige. "La propuesta ya es firme y se ha enviado a Madrid para su publicación en el BOE sin que el consistorio tuviera información ni pudiera participar en ella pero que no piensen que nos vamos a quedar con los brazos cruzados", apunta.

El proyecto amplía de 160 a 210 los días en que estará restringido el acceso de vehículos privados al enclave. Entre esos días se encuentran incluidos además de los puentes, todos los fines de semana del año de enero a diciembre. "Pido parar inmediatamente esa decisión que ha sido tomada con nocturnidad y alevosía por parte del consejero de Infraestructuras Fernando Lastra y el viceconsejero Benigno Fano, que desde el viernes (día 21) que me enteré de la noticia no me cogen el teléfono", lamenta. Ese día el regidor asegura que ese día fue informado por el nuevo director del parque nacional de los Picos de Europa, Pablo García, de que la propuesta era firme. "Todos los años históricamente el Principado contaba con nosotros para desarrollar un plan que discurre íntegramente por nuestro concejo pero los socialistas actúan como si el parque fuera su cortijo", dijo González, que también tuvo palabras para el nuevodirector del parque. "Se estrena con mal pie si en vez de escuchar a los vecinos permite que se apruebe un plan sin su consentimiento", cuenta. El alcalde de Cangas de Onís apunta a que primero hay que estudiar si el descenso de visitantes registrado este año no está directamente relacionado con el hecho de que se haya aumentado el número de días en que opera el plan a los Lagos en 2018.

González denunció además las presiones sufridas por parte del Gobierno regional para reducir el número de ganaderos y propietarios con pase para acceder a los Lagos. "El Ayuntamiento va a luchar con todas sus fuerzas por los intereses de los vecinos, que para eso nos pagan. No seremos nosotros los que deneguemos el acceso a ningún pastor", concluyó.