Ribadesella pide que se prohíba tener bolas de hierba en fincas inundables

La alcaldesa de Ribadesella, Rosario Fernández Román, mantuvo en la mañana de ayer una reunión con varios vecinos del concejo para intercambiar opiniones relacionadas con las inundaciones que tuvieron lugar durante el último temporal. Fernández Román les hizo llegar las conclusiones del encuentro que hace unas fechas mantuvo con la Confederación Hidrográfica.

Vecinos de Lloviu, Santianes y la zona del Alisal pidieron una limpieza en profundidad del cauce del Sella, colmatado en la actualidad por piedras que se arrastran desde la parte alta del río, junto a troncos de árboles que cortan los servicios de obras de algunos Ayuntamientos o compañías eléctricas, y que se tiran al cauce del río.

La regidora está de acuerdo también con que, por ejemplo, no se permita tener en fincas inundables bolas de hierba. "Ya lo he planteado a la Confederación, que se debería prohibir en todas partes, no solo en Ribadesella. De nada sirve que la gente de aquí tenga conciencia del problema si luego las bolas vienen arrastradas de más arriba", dice Fernández Román. Limpiar los canales de la mediana del Sella es otra de las peticiones de los vecinos.

Román mantendrá en los próximos días una reunión con Costas.