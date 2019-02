El Ayuntamiento de Piloña abre hasta el 28 de febrero el plazo de inscripción para la nueva campaña de compostaje doméstico puesta en marcha en colaboración con Cogersa. Los interesados deben rellenar un formulario en el Ayuntamiento y cumplir condiciones como no haber participado en ediciones anteriores, contar con una huerta cerca de casa o asistir a una sesión formativa el 26 de marzo. C. C.