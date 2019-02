Llanes decide amortizar dos puestos y UGT da por rota la negociación

Las negociaciones entre los sindicatos y el Ayuntamiento de Llanes atraviesan uno de sus momentos más tensos. Después del anuncio del equipo de gobierno de amortizar dos de las plazas incluidas en la oferta pública de empleo (OPE) de 2017, el asunto puede continuar en los tribunales.

Y es que el sindicato UGT ya ha anunciado que llevará el caso por la vía judicial, pues entiende que no hay una justificación válida para esta decisión y no da por buena la explicación dada por el Ayuntamiento, que sostiene que se debe a la obligación de tener que pagar 200.000 euros más al año a las trabajadoras de las escuelas infantiles. "No han presentado informes jurídicos y económicos que respalden esa decisión", cuenta el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento, Nacho Vázquez.

En concreto, las dos plazas que el equipo de gobierno quiere aportizar son la de responsable de prensa y la de coordinador de deportes. En el caso del responsable de prensa, el consistorio argumenta que en ayuntamientos similares no existe esta figura. Por su parte, en el caso del coordinador de deportes, Vázquez explica que entienden que dicha plaza no se va a amortizar propiamente, pues "quieren que otro trabajador realice las mismas funciones", un trabajador que ya cuenta con un puesto en el organigrama municipal.

Con todo esto, UGT por el momento considera que "no hay nada que negociar" y los próximos pasos se darán, previsiblemente, en los juzgados.