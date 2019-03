La construcción de Llanes se ve "peor que con la crisis" y carga contra el gobierno

Peor que durante los años más difíciles de la crisis. Esa es a día de hoy la situación del sector de la construcción en Llanes, según manifestó ayer el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción del Oriente de Asturias (Asecoa), Fernando García Vallado, durante el transcurso del encuentro celebrado en el hotel La Palma con representantes de la Confederación Asturiana de la Construcción, CAC-Asprocon.

En la reunión, ambos colectivos estrecharon lazos y abrieron vías de comunicación para, en un futuro cercano, poner las bases de una colaboración. Asecoa tiene a día de hoy 52 asociados de todo el municipio. La tardanza a la hora de expedir licencias por parte del Ayuntamiento y un plan general en tramitación que perjudica a los intereses del sector son, a día de hoy, dos de los aspectos que más preocupan a los constructores locales. Los profesionales hablan de una situación "caótica".

"Estamos peor que durante la crisis, pero no por falta de inversión, sino por la falta de actitud y pasotismo por parte del equipo de gobierno", asegura García Vallado. El bloqueo a la hora de dar licencias en Llanes mantiene al colectivo paralizado en lo que a la actividad dentro de concejo se refiere. Desde Asecoa aseguran que hay arquitectos que a día de hoy están esperando por el visto bueno hasta de seis proyectos. "Hace dos semanas se concedió una licencia solicitada hace tres años. En Ribadesella, por ejemplo, se da en dos meses", subraya García Vallado. Asegura que los dirigentes municipales no parecen ser conscientes de que el sector de la construcción es, junto al turismo, el principal motor económico del concejo. El máximo responsable de los constructores llaniscos asegura que nadie del equipo de gobierno se puso en contacto con ellos durante el proceso de elaboración del PGO. "No entramos a valorar si se tenía que desestimar el plan anterior o no, pues eso es un asunto político y nosotros no entramos en ello", explica. A su juicio, lo verdaderamente sorprendente es que una vez desestimado el PGO que se estaba tramitando en 2015, cuando entró a gobernar el cuatripartito, se tardase dos años en comenzar la elaboración del actual. "Cuando PP y Foro estaban en la oposición hablaban de la urgencia de tener un PGO. Una vez en el gobierno se desestimó el anterior por las razones que fuera. Lo que debieron hacer, al día siguiente, es empezar a tramitar otro", señaló el dirigente de los constructores.

En relación al actual planeamiento que, en breves fechas, se llevará a pleno para su aprobación inicial, los constructores son muy críticos. "Para nosotros el documento que se está tramitando es un ridículo y un error", dice García Vallado. Cree que el crecimiento que contempla de mil viviendas en núcleos rurales y otras mil en los núcleos urbanos, encarecerá el terreno.

Para los miembros de la patronal de la construcción es importante estrechar lazos con las alas de la región, según señaló el director general de la Confederación Asturiana de la Construcción-Asprocon, Luis Santos. "Entendemos que es conveniente que entre administraciones públicas, agentes sociales, asociaciones y ciudadanía en general se aúnen esfuerzos para conseguir la mayor agilidad posible en la tramitación de un PGO que genere seguridad jurídica y actividad económica, protegiendo las inversiones ya realizadas conforme a la ordenación establecida en los planes anteriores, que deben tener cabida en el nuevo planeamiento, evitando de esta manera futuras impugnaciones y reclamaciones económicas al Ayuntamiento de Llanes que no beneficiarían a nadie", destacó.