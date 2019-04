El corri corri de Cabrales hace historia como primer baile en ser Bien Cultural

El corri corri de Cabrales hace historia. La ancestral danza ha sido declarada Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, con lo que se convierte en el primer baile de Asturias que obtiene esta distinción. Toda una gesta para la que quienes se esfuerzan en que la tradición se mantenga a pesar del paso del tiempo solo pueden responder con un sentimiento: orgullo.

El que siente el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cabrales e intérprete de este baile durante doce años, Fernando Nava, quien no podía evitar emocionarse al conocer la noticia. "Me siento muy orgulloso, para Cabrales esto es algo muy grande, no sé ni qué decir", confiesa Nava, con una emoción más que palpable en la voz ante este reconocimiento. Un sentimiento que comparte con el alcalde del concejo, Francisco González, que ha anunciado que desde el Ayuntamiento se van a poner manos a la obra para celebrarlo. "En Cabrales, el corri corri más que una danza, es un sentimiento", admite. Por su parte, la presidenta del Grupo Folclórico Corri Corri de Cabrales, Tamara Alonso, considera que este es "el mayor reconocimiento para todo el pueblo de Arenas".

Y es que el corri corri se lleva en la sangre en el concejo cabraliego. Precisamente ese sentimiento que se transmite de padres a hijos, de generación en generación, es lo que ha hecho que este bello baile haya permanecido casi intacto a lo largo de su historia y aún hoy perdure con la misma fuerza que antaño, algo de lo que no muchas tradiciones pueden presumir.

Un baile que hipnotiza allá donde se interpreta. Ya sea la primera vez que se ve o la décima, la forma de moverse, que más bien parece flotar, de las mujeres con el tradicional laurel en sus manos mientras el único hombre, el "bailín", intenta cortejarlas llamando su atención deja ensimismado a todo el público desde que empiezan a sonar las primeras estrofas de la canción que la acompaña, esas que dicen "Válgame Nuestra Señora, válgame la madre santa", hasta el final, cuando no se puede hacer otra cosa más que aplaudir. Ahora, con este nuevo título bajo el brazo, los intérpretes del corri corri cuentan con aún más fuerza si cabe para bailarlo y cantarlo tanto dentro del concejo que lo vio nacer como en cada rincón donde se les dé la oportunidad de mostrarlo.

Sidros y Comedias

Junto al corri corri, han sido declarados BIC el entorno de protección de la iglesia de San Antolín de Bedón en Llanes, el conjunto monumental del santuario de Bendueños de Lena y los Sidros y les Comedies de Valdesoto, en Siero.

Por otra parte, el Consejo de Patrimonio Cultural va a iniciar los trámites para declarar como BIC a la iglesia de San Pedro de Arrojo en Quirós y las termas romanas de Valduno en Las Regueras, además de que ha analizado las propuestas para el reconocimiento patrimonial y la protección de la malla candasina y la danza de San Juan de Nueva de Llanes.

Por último, se han analizado ocho propuestas para su inclusión en el Inventario de Patrimonio Cultural, entre las que están la plaza de abastos de Ribadesella, la necrópolis de Argandenes de Piloña y el yacimiento arqueológico de Cuetu Chicu de Benia de Onís.