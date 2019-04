Los tractores remolcan los camiones de pescado en Lastres ante los resbalones

La xarda tiene complicaciones para salir del puerto de Lastres. Y no porque no encuentre compradores, sino por un problema de infraestructuras. Y es que cuando a la grasa que suelta este pescado se le une la lluvia, los camiones que transportan el producto resbalan y no son capaces de subir la empinada cuesta que sirve de salida y entrada a la zona portuaria, por lo que los responsables de la cofradía de pescadores "Santa María de Sábada" han tenido que llamar en varias ocasiones a vecinos que disponen de tractores para que les remolquen hasta la carretera principal.

Así lo ha denunciado el secretario de la cofradía, Pedro Santos, quien califica la situación de "tercermundista" y pide soluciones a un problema que, según dice, ya viene de lejos.

"Antes había adoquines, pero hace años echaron una capa de aglomerado y el problema se repite muchas veces", apunta Santos. Por eso, la Cofradía pide ahora que se tomen medidas para facilitar el trabajo de los camiones, como, por ejemplo, "hacer una bajada de hormigón o rayar el asfalto".

Pero el suelo no es el único problema que denuncia Santos sobre la bajada al puerto. Para él, otro punto clave sería la regulación del tráfico porque, según explica, cuando al problema del suelo resbaladizo se le une el hecho de que tienen que parar para dejar pasar a otros vehículos porque hay coches aparcados a los lados de la carretera, la situación "se complica más". "El acceso del puerto debería tener una actuación", sentencia Santos.

Una actuación que, según explica el representante de los pescadores, ya han pedido al Principado en numerosas ocasiones. En concreto, el secretario apunta a que se llevan quejando por la situación de la bajada al puerto desde 2010, sin que el Principado haya tomado cartas en el asunto.

Esta nueva queja se suma a la vertida por Santos hace algo más de un mes en su reunión con el director general de Infraestructuras y Transportes, José María Pertierra, a quien le pidió la creación de más pantalanes para uso de las embarcaciones pesqueras. "La flota pesquera de Lastres creció en el último año un cien por ciento y ahora hay 26 barcos", cuenta Santos. Una cifra que incluso aumenta cuando llega la temporada de la xarda. Sin embargo, la cofradía de pescadores solo tiene reservados 19 amarres.

Para poner fin a esta situación, Santos abogaba por mover una serie de los pantalanes para embarcaciones de recreo a otra zona del puerto ahora vacía y fuera del área de influencia de los barcos pesqueros, lo que, a su entender, daría más espacio para los profesionales sin causar un perjuicio a los barcos de recreo. Una propuesta que parece que no va a hacerse realidad, ya que, según Santos, el director general dijo a la cofradía que debe "adaptar la capacidad a los pantalanes", lo que para Santos supone "frenar el crecimiento" de los pescadores de Lastres.

Dos quejas, las dificultades de los camiones para salir del puerto y el escaso número de amarres para los pesqueros, que para Santos dificultan la labor de los pescadores con base en Lastres, por lo que pide al Principado que las tenga en cuenta para solucionarlas cuanto antes, pues considera que son dos asuntos "muy importantes" para ellos.