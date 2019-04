Comerciantes y hosteleros, a favor de peatonalizar Llanes en Semana Santa

Satisfacción entre hosteleros y comerciantes y malestar entre los vecinos del barrio Bustillo por la decisión del Ayuntamiento de Llanes de cortar el tráfico por el centro de la villa por primera vez en Semana Santa entre la zona de Correos y el Ayuntamiento. Mañana y el viernes no se podrá circular en coche por el centro de Llanes de 18.00 a 00.00 horas, y el sábado y el domingo de 15.30 a 00.00 horas. Los peatones serán estos días los reyes de la calle en la villa.

El presidente de la Asociación Llanisca de Restaurantes (Allares), Javier Garaña, califica la medida de "absolutamente positiva, necesaria y acertada". Dice que ha llegado la hora de "humanizar las calles" y sostiene que la medida favorecerá a los negocios. "Los coches son para lo que son y no pueden invadir los espacios que son de las personas", indica. Cree que la peatonalización del centro de las ciudades es una "tendencia en otros lugares mucho más grandes que Llanes". "Pienso que la medida es positiva. No hace mucho el tráfico en doble sentido pasaba por el centro de Llanes y pasaban todo tipo de vehículos, como camiones de grandes dimensiones, lo cual era aberrante", señala. Sostiene que el tiempo ha dado la razón a quienes apostaron por peatonalizar el corazón de la villa y permitir el tránsito de vehículos en un único sentido.

También se muestra favorable a la medida el presidente de la Asociación de Comerciantes y Autónomos de Llanes (Llanescor), Raúl Herrero. "Es positivo que durante unas horas al día las calles del centro sean peatonales. Facilita el paseo y que se miren escaparates. Se ganará en comodidad. En Llanes se cuadriplicará en unos días la población y las aceras no crecen. Son fechas muy puntales que requieren cortes ya de por sí, debido, por ejemplo, a las procesiones de Semana Santa", subraya.

Herrero cree que esta medida debe ir acompañada de la búsqueda de nuevos lugares para estacionar. "Sé que es muy complicado y no tiene una solución sencilla, pero en el último año se han perdido plazas que había en la zona del Muelle y algunas en la Calle Pidal, por las obras de mejora, así como en el aparcamiento de Sablón, y no se ha ganado ninguna en otro sitio", señala.

Donde la medida no ha gustado nada es en el barrio Bustillo. El presidente de la Asociación de Vecinos barrio Bustillo Llanes Este, Pedro Morán, no se mordió ayer la lengua para calificar la decisión del Ayuntamiento de "absurda". Lamenta que "lo que no quieren en el centro lo envíen al extrarradio" y muestra su contrariedad por que el Ayuntamiento tome una decisión de ese calado sin consultar ni pedir opinión a los afectados. Para Morán, "no puede ser que los derechos de los que pasean estén por encima de los de los vecinos. La gente que vive aquí tiene necesidades, y con estas cosas se empiezan a conculcar". Morán augura que el corte del tráfico por el centro de Llanes les perjudicará enormemente. "Los atascos vendrán ahora aquí. Eso que nadie lo dude. Desde el jueves esto será un caos", advierte.

Asegura que los coches que se desvíen desde Correos hacia el barrio Bustillo o hasta el Cuetu seguirán dando vueltas por la zona intentando buscar dónde estacionar. "Entiendo que los vecinos y comerciantes del centro estén encantados, pues a ellos si les beneficia", indica.

Bajo su punto de vista, la falta de aparcamientos, junto a la actual ordenación del tráfico, es incompatible con los cortes de tráfico previstos. "Lo digo ahora, que se va a hacer por primera vez en Semana Santa, y lo dije cuando se hizo el pasado verano y cuando se hizo estando gobernando otros", matiza. Sostiene que una de las posibles soluciones para no perjudicar a nadie pasa por cortar el tráfico en la rotonda de Partarríu, habilitar aparcamientos disuasorios en las afueras y que solo los lugareños puedan circular en coche por las calles de Llanes en temporada alta.