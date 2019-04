Ciudadanos elige a sus candidatos en Colunga y Parres

José Ángel Toyos es finalmente el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Colunga. Toyos, a la izquierda de la imagen junto a Sergio García, delegado del partido en Asturias, estará acompañado por Lucía García Roza como número dos y Griselda Artime Álvarez como número tres. Por su parte, la actual coordinadora de la formación naranja en Parres, Mili de la Maza -en el recuadro- será la candidata a la Alcaldía del municipio. Le acompañan en la lista, por orden: Inés Antonia Ripoll, Francisco Vicente Setaro Noriega e Igone Arrillaga Sagastume, entre otros. "Ganas e ilusión no me faltan y cuento con un equipo que trabaja conmigo desde hace tiempo perfilando un programa que aspira a mejorar Parres", indica De la Maza, que trabaja en el sector de la educación desde 1995 y se declara una defensora del medio rural, informan C. M y C. C.