La empresa que gestiona el agua no va a poder cobrar, advierte Pueblu

Nuevos problemas con el servicio de abastecimiento de agua en Ribadesella. El portavoz de Pueblu, Ricardo Cangas, denunció ayer que el padrón municipal que tiene que aparecer publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA) para que la empresa que gestiona el servicio pueda cobrar a los usuarios este año no ha aparecido, por lo que entiende que la entidad no va a ser capaz de recibir dinero alguno, una situación que califica de "peligrosa", pues no se sabe qué podría llegar a ocurrir con el servicio.

Además, Cangas desveló que el Ayuntamiento no ha recibido el dinero del cuarto y quinto bimestre de 2018 que la empresa debe pagar al consistorio por explotar el servicio, una cantidad que asciende a algo más de 200.000 euros, y teme que pueda ocurrir lo mismo con último bimestre del año pasado. Algo que para Cangas "no tiene mucho sentido", pues entiende que "se está dejando de recibir un dinero que ya se cobró a los usuarios".

La alcaldesa riosellana, Charo Fernández Román, ha dicho que no va a firmar nada "si se pone alguna duda sobre su legalidad", ya que en caso de haber irregularidades debería responder con su "patrimonio personal". Los problemas con el servicio de abastecimiento de agua surgieron cuando la oposición en bloque votó en contra de adjudicar el contrato a la empresa señalada por la mesa de contratación. A partir de aquí, la oposición entendió que la entidad que estaba ofreciendo el servicio podía seguir haciéndolo hasta que hubiera un nuevo contrato, una visión que no comparte el equipo de gobierno.