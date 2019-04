Javier Patiño, de Ribadesella, gana el concurso de borona

C. M.

Laura Iglesias, Javier Patiño y Alba Pascual, con sus boronas. C. M.

El premio se ha quedado en casa. El IV Festival de la Borona de Ribadesella ha coronado como la mejor elaboración de este típico plato asturiano a la del riosellano Javier Patiño. Un plato para el que tiene un don, pues no solo es la primera vez que participa en el concurso, sino que además es la segunda borona que prepara en su vida. "La receta me la dio mi tía, es familiar", cuenta el ganador. Por detrás de él quedaron el parragués José Felipe Llerandi, ausente en la entrega de premios, y la riosellana Laura Iglesias, informa C. M.