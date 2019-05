Pueblu pide a la Junta Electoral de Zona que incluya la plaza de abastos de Ribadesella como local autorizado para realizar actos de campaña, al ser un espacio "tradicionalmente destinado a este tipo de celebrarciones en el municipio a lo largo de nuestra democracio". Entienden que su exclusión por parte del Ayuntamiento responde a "intereses políticos" y no técnicos, y considera que no hay bastantes espacios habilitados para actos electorales, informa C. M.