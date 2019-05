Ribadesella rechaza mítines en la plaza de abastos, permitidos por la junta electoral

El Ayuntamiento de Ribadesella no dará permiso para celebrar actos electorales en la plaza de abastos durante la campaña para las elecciones municipales, autonómicas y europeas que arrancarán la medianoche del próximo jueves. La junta electoral de zona dio el pasado viernes el visto bueno al uso de este inmueble a petición del colectivo Pueblu. Sin embargo, el Consistorio envió ayer una notificación a la junta electoral donde mostraba su disconformidad con la decisión y adjuntaba los informes técnicos que tienen en su poder y desaconsejan el uso de este inmueble, única y exclusivamente por motivos de seguridad.

La alcaldesa, Charo Fernández Román, mostraba ayer su extrañeza por la decisión de la junta electoral. La regidora asegura que el Ayuntamiento, para estos comicios y los anteriores, envió una lista de varios lugares donde poder hacer actos de campaña, entre los que no estaba la plaza de abastos. "No entendemos por qué ahora se mete", señala Fernández Román, que asegura que quiere huir de polémicas y se remite a los informes técnicos que desaconsejan su uso. Tiene muy claro que la seguridad es lo más importante y prima sobre cualquier acto de campaña. "Si en la plaza de abastos se hace un acto electoral y pasa cualquier cosa, la responsable penal de lo que ocurra soy yo en calidad de Alcaldesa", recuerda, para a continuación asegurar que no está dispuesta a asumir ese riesgo: "Si la junta electoral quiere asumir esa responsabilidad que lo haga. Yo no lo haré".

La candidatura de Pueblu argumentó ante la junta electoral de zona "la inexistencia de justificaciones técnicas para excluir el recinto de la plaza de abastos" y hablan de "motivaciones políticas". Aseguran que la intención "del actual equipo de gobierno local es dejar en desuso la instalación y forzar así su deterioro y demolición".