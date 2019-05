Nacho Manzano será el pregonero del Descenso Internacional del Sella 2019

El prestigioso chef parragués Nacho Manzano, alma mater de Casa Marcial, será el pregonero de la octogésima tercera edición del Descenso Internacional del Sella, que tendrá lugar el próximo 3 de agosto entre los puentes Emilio Llamedo Olivera, en Arriondas (Parres), y el de Ribadesella. Así lo acordó el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS) que preside Juan Manuel Feliz Granda.

Se trata de una persona muy vinculada al Sella –es habitual verlo en algunas ediciones detrás de los cepos de las primeras tripulaciones, en la salida- y amante de Les Piragües. En el año 1993 Nacho Manzano y su hermana Esther, , pusieron en marcha la nueva propuesta gastronómica que tiene en la actualidad Casa Marcial, galardonado desde el ejercicio 2009 con dos estrellas Michelin. El conocido establecimiento, uno de los más prestigiosos de Asturias, se localiza en La Salgar, en el concejo de Parres.

"Como parragués y asturiano creo que tener el honor de poder dar el pregón del Descenso del Sella es lo máximo", afirmó Nacho Manzano, emocionado por la oportunidad de desempeñar un rol especial en "la fiesta de todos los asturianos", que ha vivido intensamente desde su infancia. "Desde bien pequeñín bajaba con mi padre todos los sábados primeros de agosto, con el collar, a ver el Sella", comentó el reconocido chef, uno de los grandes de la cocina en este país

"Me caían las lágrimas escuchando el Dscenso por la radio al no poder estar con mi padre y con mis amigos", recuerda Manzano, cuando por sus obligaciones laborales no podía acudir a pie de rio a disfrutar de la Fiesta de las Piraguas de Asturias. "No acostumbro a tener hábitos pero siempre bajo con mi hija Julia a ver la salida todos los años, con lo cual podéis imaginar el honor y la alegría que me produce poder ser el elegido para el pregón", señaló, "será algo súper emotivo y una alegría inmensa que espero que se me quede en mi retina y en mi corazón para el resto de mi vida"