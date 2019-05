Los ganaderos de Cardes, en Piloña, denuncian veinte bajas a causa del lobo

Los vecinos de la localidad piloñesa de Cardes estiman que solo en la última semana el lobo habría causado una veintena de bajas en sus cabañas ganaderas: seis ovejas, cinco cabritos y una novilla de dos años de un propietario, además de ocho potros de otros dos residentes. "Llevan tres días causando estragos a un kilómetro escaso de las casas, esto es un no parar", se quejaba ayer Maikel Peri, uno de los principales afectados.

Ni tener un buen cercado ni la presencia de perros pastores garantiza al cien por cien a los lugareños la supervivencia de los animales en las zonas bajas. "Ahora es ya tiempo de que aprovechen los pastos de monte, pero no nos atrevemos a soltar los xatos por lo que pueda pasar", se quejaba Peri.

Según sus cálculos, a la reciella le quedan "cuatro días contados" si no se toman medidas de control de la fauna salvaje en la zona. "No queremos que los extingan, pero sí que los controlen, porque los daños son inasumibles", resalta el ganadero, que desde el invierno perdió siete hembras para reproducción de cabra bermeya. "Pese a que me gusta mucho criar animales de la raza autóctona, me estoy planteando seriamente dejarlo porque los ataques desmoralizan mucho", resume.

Según su versión, Cardes no es el único núcleo piloñés que sufre este problema. "El mes pasado el lobo mató siete ovejas y dos cabras cerca de Espinaréu y muchas veces, como no se encuentran ni los restos, los afectados no tienen derecho a compensación", lamenta Peri.

En concejos vecinos como Cangas de Onís los cánidos también estarían causando en los últimos meses estragos incluso en los alrededores de los aparcamientos para turistas que suben a los Lagos. Los residentes temen que si no se toman medidas pronto algún ser humano pueda ser víctima de los ataques del lobo.