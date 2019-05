Quejas por los requisitos para poder cobrar las ayudas de la mancomunidad "chica"

C. C.

Suciedad en El Frontón. C. C.

Un demandante de las ayudas de emergencia que ofrece a familias con dificultades la mancomunidad "chica" (formada por los concejos de Cangas de Onís, Onís y Amieva) mostró ayer su malestar por el hecho de que se deje fuera del proceso de selección a quienes tienen deudas pendientes con Hacienda, la Seguridad Social o la Tesorería. Indica que esta cláusura no figuraba en las bases cuando solicitaron la ayuda y que este criterio no se estaría teniendo en cuenta en otros municipios, como Oviedo. Los responsables de la Mancomunidad subrayan que se ciñen a ese requisito porque así lo requiere la Ley de Subvenciones del Principado y para no incurrir en un delito. Este año se concedieron 61 solicitudes de las 92 presentadas. C. CORTE.