Denuncian al PSOE por fotografiar el censo electoral y llamar a votantes en Llanes

VxLl y PP han denunciado ante la Junta Electoral de zona y en el Juzgado de Llanes posibles prácticas irregulares del PSOE durante las elecciones del pasado domingo que podrían ser constitutivas de un delito contra la ley Electoral y la ley de Protección de Datos. Sostienen que durante la tarde del domingo varios interventores socialistas hicieron fotos del censo electoral que enviaron a la sede del partido ubicada en la Calle Mayor de la villa, para movilizar desde allí, vía telefónica, a posibles votantes que a esa hora no se habían acercado a las urnas. Foro decidirá en las próximas horas, tras celebrar una reunión de junta directiva local, si también presentan una denuncia. IU descartó hacerlo pero censuró los hechos "desde el punto de vista ético".

El lunes corrió como la pólvora a través de diferentes grupos de Whatsapp un supuesto mensaje del PSOE enviado a interventores que estaban en las mesas para llamar a filas a posibles electores. El mensaje era el siguiente. "A las 17.30 horas nos mandáis foto de los censos para empezar a movilizar desde la agrupación". Fuentes de VxLl indicaron ayer que, junto a la denuncia, han aportado dicho mensaje e instantáneas de interventores socialistas fotografiando el censo con el móvil.

"Son malas prácticas que se sabía que el PSOE hace pero que hasta ahora no se han podido probar", aseguró la vicealcaldesa en funciones y líder de Foro en Llanes, Marián García de la Llana. Ésta asegura que las sospechas han estado siempre ahí. "En las elecciones a ciertas horas y en determinadas mesas había gente votando en masa. Se sospechaba que se hacía por este tipo de prácticas, pero hasta ahora no se había podido probar", dijo. A falta de la decisión de la junta directiva de Foro, García censuró este tipo de actuaciones.

IU, tras sondear la posibilidad de hacerlo, ha decidido finalmente no poner una denuncia, pero critica lo ocurrido. "No nos parece un proceder ético", señaló la secretaria de organización de la formación de izquierdas en Llanes, Begoña Collado. Ésta desveló que en el colegio de Naves un interventor de VxLl denunció los hechos, que fueron recogidos en el acta de la mesa en el momento de cerrarla. "Nosotros no presenciamos los hechos, pero un apoderado de mi partido y yo estábamos presentes cuando, al levantarse el acta, esto se denunció en la urna de Naves por un interventor de VxLl", señaló Collado. En el acta, la interventora del PSOE reconoce haber fotografiado el censo.

El PSOE evitó ayer hacer declaraciones al respecto hasta no tener todos los detalles de la denuncia y dejó caer que lo ocurrido es una estrategia más del cuatripartito para judicializar la vida política en el concejo.