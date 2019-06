Vecinos de Ribadesella urgen medidas para evitar el caos circulatorio en la playa de Vega. Los residentes apuntan que en cuanto viene el buen tiempo, como ocurrió el fin de semana, los coches aparcan en lugares no autorizados dificultando el acceso. A largo plazo abogan por rescatar el proyecto de ejecutar una variante que permita llegar a la playa sin atravesar el pueblo. C. C.