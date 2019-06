Vega y Cueves exigen la regulación del tráfico ante la inminente llegada de los turistas

La cercanía del verano es sinónimo de turismo en Ribadesella. Un turismo siempre bienvenido en el concejo pero para el que en algunos pueblos, como Vega y Cueves, los más visitados del municipio, piden una regulación con el fin de que no altere la vida de los vecinos y de evitar los atascos que se producen cada año.

Ese es el caso de Vega, donde ya el pasado fin de semana se registraron los primeros problemas de tráfico. "El sábado los coches estaban aparcados desde el túnel hasta Vega al borde de la carretera. A ver qué piensan hacer porque, si esto está ocurriendo ahora, a ver qué va a ser en julio y agosto", lamenta Carlos Jiménez, vecino de la popular localidad. Para él, la solución pasaría por que se ejecutara el proyecto para el parque-playa del pueblo, un proyecto que lleva alrededor de diez años en un cajón del Principado y para el que ya se expropiaron las fincas necesarias a los vecinos.

Este parque-playa contempla la construcción de una variante que evitaría que los turismos tuvieran que pasar obligatoriamente por el pueblo, de calles estrechas, además de nuevas zonas de aparcamiento y un área de descanso. Mientras tanto, Jiménez pide que, para aliviar los atascos durante el próximo verano, "debería haber un agente dirigiendo el tráfico al menos los fines de semana y, si no hay sitio, que se desvíen los coches y no se permita aparcar", defiende.

En cuanto a Cueves, en los últimos años no ha parado de atraer turistas por la gran cavidad que conduce al pueblo. Una situación que aún no ha comenzado este verano, aunque los vecinos creen que los atascos no tardarán en llegar a la localidad. "El verano lo esperamos fatal", lamenta Marisol Sánchez. Para liviar un poco los problemas de tráfico, esta vecina cree que el nuevo Gobierno debería abrir el nuevo parking disuasorio que está a la entrada de la Cuevona, que se uniría al ya existente, para evitar que el mayor número de coches posibles accedan al pueblo, estrecho y sin salida al otro lado, lo que complica enormemente la circulación con grandes aglomeraciones.