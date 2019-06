El único concejal de Unidas Podemos en Cangas de Onís presenta su dimisión

El cabeza de lista de Unidas Podemos en Cangas de Onís, José Carbonell, avanzó ayer que renunciará a su acta de concejal. Una decisión que vendría motivada, entre otras cosas, por los insatisfactorios resultados obtenidos en las últimas elecciones municipales. Sus previsiones eran obtener, al menos, dos representantes, pero las urnas sólo le concedieron uno. Así las cosas, tomará el relevo al frente de la formación la vecina de Tornín Beatriz Alonso (IU), que ayer se mostró "ilusionada y con muchas ganas de trabajar en beneficio de los cangueses".

Carbonell, que es licenciado en Matemáticas y reside desde hace varios años en Llueves, ejerció en el último mandato como concejal y portavoz de Cangues Puede, una marca blanca de Podemos que el 26 de mayo concurrió en coalición con IU bajo el nombre de Unidas Podemos.

El matemático apunta que, prese a haber ejercido una importante labor fiscalizadora sobre el equipo de gobierno (el PP, que volverá a gobernar en mayoría) y a haber presentado más de medio centenar de mociones sin contar apenas con medios, "el trabajo no ha llegado a los vecinos y más que se ha trabajado es difícil de repetir, sería hacer lo mismo y caer en la monotonía". Y aclara: "He preferido dar paso a una compañera que venga con una energía distinta al Consistorio, mi labor de oposición estaba hecha". Eso sí, Carbonell lamenta no haber podido ver materializados proyectos ilusionantes como conseguir la autosuficiencia energética para un pueblo cangués o el anillo ciclista para Cangas de Onís. El exconcejal promete seguir apoyando en todo lo posible a Unidas Podemos y a movimientos como el de lucha por unas pensiones públicas dignas.