El concurso de música en la calle de Llanes sigue creciendo

Los conciertos programados este fin de semana dentro de la segunda edición del concurso de música en la calle que organiza el Ayuntamiento de Llanes a través de la concejalía de Turismo han vuelto a funcionar de manera notable, atrayendo a numeroso público. El sábado, la banda "The Brewgrass Society" tocó en la plaza de La Magdalena ante numeroso público. El domingo la lluvia no quitó brillantez a la actuación de la banda femenina "Veenfies", en la plaza Parres Sobrino. Las últimas actuaciones de la segunda edición de este concurso serán el próximo fin de semana coincidiendo con las Jornadas Gastronómicas del Marisco. Actuarán "Los Robinsones", "Rockvival", la Banda de Música de Llanes y "The B- Sides", informa Emilio G. CEA.