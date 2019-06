Ramón Canal quiere que el pacto de gobierno en Ribadesella quede cerrado mañana

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Ribadesella, Ramón Canal, quiere que mañana, como tarde, esté cerrado el pacto de gobierno para que este pueda pasar por la asamblea local, el organismo que debe refrendarlo para que sea válido. Y, para eso, debe ponerse de acuerdo, al menos, con otra formación, ya que, pese a ser la suya la lista más votada y haber logrado cuatro concejales, los socialistas se han quedado a tres ediles de la mayoría absoluta.

Ahora mismo, Canal revela que sus esfuerzos se están centrando principalmente en las negociaciones con Foro y Ciudadanos. Algo curioso, ya que tan solo con el partido casquista el PSOE podría optar a gobernar en el municipio. Sin embargo, Canal afirma que apuesta por formar un "grupo cohesionado" que incluiría al único edil del partido naranja, Lusi Fuentes.

Sin embargo, el acuerdo aún no está cerrado, sobre todo por problemas en el reparto de competencias. Canal afirma que, excepto la Alcaldía, la única línea roja planteada por los socialistas, el resto de cargos son los que están dando los mayores quebraderos de cabeza. Por eso, en el caso de que no se llegue a ningún acuerdo antes del pleno de investidura, Canal tiene una última opción. "Si no se pudiera con mayoría absoluta, se intentaría a una vía", afirma el socialista, que va a presentar candidatura.