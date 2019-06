IU debate si posibilita en Parres un gobierno socialista o si da alas al cuatripartito anti-PSOE

C. C.

Silvia Iglesias, de IU Parres. C. C.

La asamblea de IU de Parres decidía ayer por la noche "in extremis" si la formación permitía o no un gobierno del PSOE en el municipio, donde los socialistas fueron la lista más votada (44% de los apoyos) en los últimos comicios pero se quedaron a un concejal de la mayoría (tienen seis de los trece representantes). Al cierre de esta edición aún no habían tomado una decisión.

IU consiguió un edil y es la única fuerza de izquierdas presente en la oposición parraguesa, por lo que sería fundamental para proporcionar estabilidad al gobierno socialista durante los próximos cuatro años. No obstante, varios simpatizantes de IU en Parres se mostraban más partidarios de dar alas a un cuatripartito (con Foro, PP y Ciudadanos) que permita poner fin a cuatro décadas de mandatos socialistas y promover un cambio en el concejo.

Como telón de fondo figura la brecha abierta en este último mandato en el que los socialistas gobernaron en minoría (con cinco concejales) y a la hora de buscar apoyos para sacar adelante iniciativas o los presupuestos municipales utilizaron de muleta a Foro. Un "modus operandi" que no sentó bien a la agrupación de IU, cuya portavoz y número uno de la lista, Silvia Iglesias, llegó a calificar la gestión en el Ayuntamiento de "poco transparente".

Falta por saber si la izquierda hará borrón y cuenta nueva, y en qué términos fijaría su colaboración: mediante un pacto que permita al representante de IU ocupar algún puesto en el gobierno o con simples apoyos ocasionales que permitan sacar adelante iniciativas sociales concretas de sus respectivos programas, como en los últimos cuatro años.

Por su parte, el portavoz del PP, José Ángel Fernández, defiende a capa y espada la formación de un cuatripartito anti-PSOE, que en el anterior mandato no llegó a formalizarse, en parte por su negativa a renunciar a la Alcaldía. En esta ocasión, Fernández ofrece dicho cargo "sin contraprestaciones" al portavoz de Foro, José Luis López, con tal de promover un cambio de gobierno.

Los socialistas también están moviendo ficha para quedarse en el poder y han dado forma a una comisión negociadora que en la última semana se ha reunido con todas las fuerzas de la oposición para conocer su parecer.