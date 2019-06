Los roscos grandes de la subasta, a 40 euros

C. CORTE

Jaime Fernández en la subasta de San Antoniu, ayer. C. CORTE

Los panes de los ramos de Cangas de Onís se vendieron ayer a 15 euros en Cangas de Onís, mientras que las roscas grandes se subastaron, llegando a alcanzar un precio de 40 euros la unidad. También salieron a subasta huevos, chorizos y bizcochos donados por los vecinos. Lo que no se sacó a la venta, como venía siendo habitual en los últimos años, fue un queso gamonéu. Sí hubo una pieza de Los Beyos, por la que se pagaron 40 euros. De la puya se encargó Jaime Fernández, informa C. C.