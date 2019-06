Ponga, Caravia y Onís mantienen sus alcaldes

En Ponga no hubo sorpresas: repite como alcaldesa la socialista Marta Mª Alonso por ser la suya la lista más votada. Tampoco se salieron del guion en Caravia, donde la popular Salomé Samartino vuelve a ser la alcaldesa tras ampliar su mayoría absoluta de cuatro a cinco ediles en el concejo. "Estoy con mucha ilusión, como el primer día, para conseguir cosas para el municipio", afirma Samartino. En Benia José Manuel Abeledo (PSOE), el alcalde más votado de Asturias, fue investido regidor de Onís rodeado de una corporación íntegramente socialista. Abeledo prometió seguir "al pie de las necesidades de todos y cada uno de los vecinos del concejo", informan C. C., C. M. y E. G. C.