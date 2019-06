Sorpresa en Colunga: el PSOE retiene la Alcaldía tras negar el PP su apoyo a Cs

El único concejal del PP, Justino Pérez, entrega el bastón de mando a la alcaldesa de Colunga, Sandra Cuesta, segundos después de abstenerse en la votación y, al no apoyar a Ciudadanos, "regalarle" la Alcaldía.

Hubo suspense hasta el último segundo. Y sorpresa final. La sala de plenos del Ayuntamiento de Colunga estaba abarrotada al mediodía de ayer, cuando comenzó el pleno de investidura. Pero de todos los presentes solo uno, el único concejal del PP, Justino Pérez, sabía a ciencia cierta lo que iba a pasar. Y lo que pasó fue que se abstuvo, y con ello, en contra de las directrices de su partido, le "regaló" la alcaldía al PSOE, que había empatado a cinco concejales con Ciudadanos el pasado 26 de mayo, pero con más votos. La consecuencia fue que Sandra Cuesta, que llegó a la Alcaldía hace seis meses tras dimitir el también socialista Rogelio Pando, seguirá como alcaldesa durante los próximos cuatro años.

O no. Porque, tras entregar a la regidora socialista el bastón de mando -al ser el más concejal veterano presidió la Mesa de Edad-, Justino Pérez dejó la puerta abierta a una moción de censura. En su primera intervención plenaria, manifestó "pena y dolor" por no haber alcanzado un pacto de gobierno con Ciudadanos y se puso "a disposición" el partido naranja para alcanzar un "acuerdo de legislatura", al considerar que los vecinos de Colunga votaron "por el cambio" el pasado 26 de mayo. Y aún lo repitió una vez más: ya está "esperando un acuerdo con Ciudadanos".

El porqué del fracaso de las negociaciones entre Justino Pérez y Ciudadanos lo reveló tras el pleno el candidato naranja, José Ángel Toyos: "Le dimos al concejal del PP todo lo que pidió, excepto una cosa, la Concejalía de Obras. A cualquier precio no íbamos a gobernar", añadió. Sobre la posibilidad de una futura moción de censura, Toyos señaló: "Ahora queremos sumar, construir. Nuestro sitio está en la oposición". Aunque concluyó su intervención añadiendo un intrigante "de momento".

¿Y la Alcaldesa? Como no sabía que iba a ocurrir había preparado dos discursos. Pronunció el ideado para la victoria. Y lo primero que hizo fue ofrecer "diálogo" y "cooperación" a los dos grupos de la oposición, a cambio, únicamente, de "lealtad, pero no a mí, sino al cargo" en un "momento clave" para el futuro de Colunga.

Cuesta agradeció el apoyo que ha recibido desde que accedió a la Alcaldía por parte de los trabajadores municipales, las asociaciones del concejo, los compañeros del PSOE y su familia. "Nos quedan por delante cuatro años para desarrollar un ambicioso pero sensato plan de desarrollo integral, con el que vencer el reto demográfico y crear empleo". Prometió impulsarlo con "honradez", "honestidad" y "transparencia".

Reveló que llegó a hablar con el PP, que se llevó en el 26M "un gran batacazo, al obtener sus peores resultados de la democracia", pero no hubo negociación alguna. Sí la hubo con Ciudadanos, porque los programas "no eran tan distintos" y entre las dos formaciones sumaban "una mayoría abrumadora". Si no hubo acuerdo fue, según la regidora, por "una cuestión de ego": Ciudadanos exigía a toda costa la Alcaldía.