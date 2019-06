El concejal Jorge Martínez deja su trabajo en el Ayuntamiento de Ribadedeva

El cabeza de lista de Juntos por Ribadedeva, Jorge Martínez, deberá dejar su puesto como trabajador en el Ayuntamiento al ser este incompatible con su cargo de concejal, por lo que ha decidido solicitar una excedencia durante el presente mandato.

El Pleno declaró en una sesión celebrada ayer la incompatibilidad de ambos cargos, una consecuencia de su concurrencia a las elecciones con la que Martínez ya contaba y para la que estaba preparado. "Es la ley, que no permite que seas concejal y a la vez trabajador del Ayuntamiento. Yo era consciente de que, una vez que me presentara, ya no iba a poder trabajar allí", afirma el edil.

Por eso, tuvo que esperar hasta el sábado a que fuera oficialmente concejal del consistorio para poder pedir su excedencia. Y es que la otra opción que podría haber contemplado pasaba por renunciar a su acta de concejal para poder mantenerse en su puesto de trabajo, una opción que ha desechado porque la considera "una falta de respeto a nuestros 482 votantes".

Juntos por Ribadedeva acudía por primera vez a los comicios locales, y en esta primera cita electoral obtuvo cuatro concejales.