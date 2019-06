Guardianes del río en Infiesto

Conseguir que los niños conozcan mejor la fauna piscícola autóctona y concienciar a los más pequeños sobre la importancia de mantener limpios los ríos son los objetivos que perseguía la charla que miembros del club de pesca Río Piloña ofrecieron ayer a los alumnos de tercero de Primaria del colegio público L'Ablanu de Infiesto.

Entre los ponentes figuraban el presidente del club, Alejandro Díaz, así como dos de los campeones del mundo de pesca con mosca, David García Ferreras (en individual) y Pablo Castro Pinos (tres veces ganador por equipos). El coloquio se centró, entre otras cosas, en los beneficios de la pesca sin muerte. "Los peces están mejor en el río reproduciéndose para que futuras generaciones también puedan disfrutar de ellos", indicó Díaz.

El momento más esperado de la jornada fue cuando los menores abandonaron las aulas y, al pie de río Piloña, pudieron coger una caña y aprender algunos consejos para que, a la hora de la captura, el pez no sufriera. "Lo mejor fue cuando vimos desde el puente cómo cogían una trucha, siempre con las manos mojadas para no estropear la capa viscosa que las envuelve y que actúa como protectora contra enfermedades", indicaron asistentes como Ángela Iglesias, de 8 años. En la misma línea se expresó Julia Fernández, para quien, si una cosa quedó clara, es que "no se pueden tirar plásticos ni contaminantes al agua porque, si no, los peces se mueren". El Club de Pesca Río Piloña participará este fin de semana en la feria "Asturcaza" que Asdeca organiza en la plaza del Ganau de Infiesto, donde hablarán de la importancia de la conservación de la fauna piscícola.