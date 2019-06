Visitas y conciertos para despedir el fin de curso

El curso se acaba y los centros escolares multiplican las actividades lúdicas. Estudiantes del colegio El Plaganón de Sevares de la promoción 2008-09 participaron ayer en la graduación de los alumnos que pasarán al Instituto de Infiesto. En el colegio L'Ablanu de Infiesto -abajo, a la izquierda- optaron por una excursión a La Cueva. Y en el colegio Manuel Fernández Juncos de Ribadesella hubo actuaciones y acabaron disfrutando de una comida con sus familias y profesores (derecha), informan C. C. y C. M.