Ribadesella, mar en calma para la Guía

C. MURUZÁBAL

Los niños interpretando la danza de arcos. C. MURUZÁBAL

Ribadesella hizo honor ayer a su marcada tradición marinera festejando por todo lo alto el día grande de las fiestas de la Virgen de Guía, que, un año más, salió a un mar en calma en una emotiva procesión, escoltada por cerca de cuarenta embarcaciones que quisieron rendir homenaje de este modo a la patrona de los marineros.

La imagen de la Virgen, que desde la noche del sábado reposaba en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de la capital del concejo, aguardó con paciencia la llegada de sus fieles, que asistieron a una solemne ceremonia religiosa que sirvió como pistoletazo de salida de todos los actos solemnes que se sucedieron a lo largo de la tarde. Allí, acompañando a la Virgen, estaban autoridades del nuevo equipo de gobierno, con el alcalde, Ramón Canal, a la cabeza, así como el director general de Pesca Marítima, Francisco González, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores riosellana, Manuel Buenaga, entre otros.

Al término de la misa, los más pequeños devotos de la Virgen de Guía le rindieron su particular homenaje antes de que comenzara su traslado en procesión hasta el puerto. A las puertas de la iglesia, doce jóvenes ataviados con los trajes tradicionales llevaron a cabo una parte de la danza de arcos al son del tambor de Borja González y con los niños Daniel Tejero y Celia Valle como directores de sus compañeros.

Durante la procesión hasta el puerto, la imagen de la Virgen no podía haber estado más custodiada. Abrían la comitiva Manuel Fernández y Santi Galguera marcando el ritmo con el tambor y la gaita, seguidos por decenas de mujeres ataviadas con los trajes típicos de rederas. "El original de Ribadesella", destacaban algunas. Y es que, aunque el traje pueda parecer el mismo que el de otras villas marineras, con su camisa blanca, su pañuelo azul al cuello y su mandil negro, la diferencia la marca la falda, confeccionada en muchos casos por las mismas mujeres que la visten. "Mi falda la hice yo, lo que la hace típica riosellana son los dibujos sus dibujos y los remates de abajo", explica Rocío Vila, perfectamente vestida para la ocasión. Tras ellas, llegaba, por fin, la protagonista del día, la Virgen de Guía, que salió de la iglesia parroquial a hombros de Eduardo Gutiérrez, Juan Martino, Marcos Martino y Juan Luis González.

Así, a la llegada de la imagen de la Virgen al puerto, anunciada por la sirena de la rula, que no dejó de sonar, la esperaba ya para recogerla Emilio Peñil, patrón del "Nuevo Mar Azul". "No sé ni cuántos años vengo llevando a la Virgen, hará alrededor de quince. Tuve otros barcos antes que este, pero siempre la llevé yo", afirma orgulloso Peñil, que ya cuenta incluso con quien perpetúe la tradición, pues su pequeña nieta, Clara Ampudia, no perdió detalle de todo cuanto pasaba en el barco durante una procesión marinera muy concurrida y que tuvo su punto culminante en la ofrenda floral que Canal y el párroco local, José Ramón Fernández, realizaron en honor de los marineros fallecidos. "Este día es muy especial para todos", resume el sentir general Ramón Villar, pescador y marino mercante nacido en Ribadesella.

Desde luego, los riosellanos demostraron ayer su devoción por la Virgen acompañándola por tierra y, muchos de ellos, también por mar, aguardando quienes no pudieron subirse en ningún barco pacientemente en el puerto para volver a recibirla al son de los voladores tirados por miembros de la Cofradía de Pescadores. Una jornada festiva que terminó en lo alto de la villa riosellana, en la ermina dedicada a la Virgen de Guía, a donde los fieles subieron de nuevo en procesión acompañando a la patrona de los marineros para despedirla hasta el año que viene.

Allí descansará de nuevo la imagen hasta las fiestas de 2020, cuando, fieles a su cita, los riosellanos acudan para festejarla.

Eso sí, las celebraciones no terminan, ya que hoy es el día dedicado a los niños y los jubilados con una misa de la asociación "Virgen de Guía", a las 13.00 horas; un concurso de pesca, a las 16.00 horas; juegos tradicionales infantiles, a partir de las 17.30 horas, y una gran chocolatada para terminar.