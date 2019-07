Europa se expresa en Piloña

C. C.

Marina Moreno y Julia Smolyaninova pintándose las caras. C. C.

Paredes, lienzos, folios y ¡hasta su propio cuerpo! A la veintena de jóvenes que desde el 11 de julio participan en Piloña en un programa de intercambio "Erasmus+" todos los soportes les vienen bien con tal de crear arte. En el campamento, que tiene su base en el colegio público Julio Rodríguez Villanueva, de Villamayor, se dan cita chavales procedentes de distintos puntos de España, pero también de Letonia, Francia y Estonia. Todos trabajarán a fondo, hasta el sábado, en el desarrollo de sus competencias audiovisuales.

El proyecto, bautizado como "The colour of your life", busca, entre otras cosas, que los asistentes aprendan maneras alternativas de enfrentar problemas y resolver conflictos, valiéndose de un lenguaje no verbal y simbólico, para expresar sin ningún tipo de pudor sus sentimientos, deseos, miedos o fantasías. También mejoran sus competencias comunicativas en inglés, por ser esta la única lengua que todos comparten. Y el balance no puede ser más positivo, según destaca la ovetense Liena Ropero, única asturiana del grupo. "Me gusta porque permite desarrollar la creatividad y aprendes de una manera informal", indicó la quinceañera, que en el futuro quiere estudiar algo que esté relacionado con el diseño gráfico.

El programa, que ayer incluyó una sesión de "body paint" -pintura artística aplicada a la piel-, también supera las expectativas de usuarios como la estona Polina Tipakova y la vasca Ixone Larrea. "Te permite abrir la mente, conocer otras culturas", subrayaron. Serpientes, ojos o flores fueron algunos de los diseños que estamparon en caras, brazos, espalda y piernas de los compañeros. Para ello emplearon pinceles, pigmentos especiales y mucha imaginación.

Las monitoras del intercambio, Aylin Bekem e Irene Carmona, inciden en el buen nivel de los menores. "Son trabajadores y unos virtuosos, pues casi todos saben varios idiomas o tocar distintos instrumentos", reseñaron las mujeres, que colaboran con la asociación "De Amicitia", centrada en voluntariado y proyectos de medio ambiente.

Hoy toca preparar maquillaje para efectos especiales, aunque entre taller y taller encuentran tiempo para escapar a Gijón o a áreas recreativas como la del Chorrón, donde ponen en práctica el "land art" (arte de naturaleza). Mañana, y a modo de agradecimiento por la buena acogida que les brindaron los piloñeses, decorarán una de las paredes del colegio de Villamayor. Además, habrá una jornada de puertas abiertas para mostrar su arte al mundo.