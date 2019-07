Denuncian la falta de médicos para atender el aumento de población en verano

Listas de espera interminables por falta de personal médico. Es el panorama que pintan para este verano en el área VI -que corresponde a los concejos del Oriente- los representantes de Podemos Asturies, quienes ayer acusaron al gobierno de "falta de previsión". La alerta la lanzó en el hospital de Arriondas la portavoz de la formación morada y diputada autonómica Nuria Rodríguez y la miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Asturies Covadonga Tomé, que además ejerce como pediatra en las instalaciones. Ambas refirieron cómo, hasta hace "cuatro días", no había refuerzos en los centros de salud de Ribadesella, Colunga, Llanes, Posada o Cangas de Onís, donde la población se multiplica en verano.

"Ante el descontento de la gente, por fin han empezado a poner alguno, solo que en vez de contratar profesionales nuevos, como no los hay, pagan un extra a los que están de unos 250 euros por cuatro horas", indicaron. " Si se hubiera hecho una buena gestión previa no habría hecho falta gastar tantos recursos ahora y se hubiera contratado a gente en condiciones", dijo Tomé. En el caso de Urgencias se estaría intentando un refuerzo que no acaba de llegar, ya que al menos tres profesionales se encontrarían de baja o con reducción de jornada. "El de falta de profesionales no es un problema nuevo, se repite todos los veranos por falta de previsión", insistieron.

Las portavoces de Podemos indicaron que la salud de los pacientes "no está en riesgo gracias al compromiso de los profesionales", pero que estos sí verán aumentados los tiempos de espera, lo que podría perjudicar al turismo. "No te vas a un sitio en el que sabes que van a tardar en atender a tu abuelo o a tu hijo pequeño si les pasa algo", ejemplificaron. Además, lamentaron la actitud por parte de la gerencia del área sanitaria VI, que ordenó la retirada de unos carteles a través de los cuales los sanitarios avisaban a los pacientes de centros como el de Posada de Llanes sobre la no existencia de servicios extra de atención a la población desplazaba por falta de personal. Rodríguez indicó que esta carencia es extrapolable al área del Occidente "porque los recursos se focalizan en el centro" y pidió al nuevo consejero de Sanidad que trabaje para que la población de las alas disponga de atención adecuada.