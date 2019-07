Los socorristas de Llanes denuncian falta de personal y de medios, y sueldos bajos

Falta de material, poco personal y salarios bajos. Esas son, a grandes rasgos, las condiciones en las que los trabajadores están desempeñando su labor este verano en las playas del municipio, según denuncia la Plataforma de Socorristas y Exsocorristas del concejo de Llanes.

"Tenemos un servicio de playas precario, es peor que nunca. No hay mascarillas para hacer una reanimación cardiopulmonar, así que, si un socorrista tiene que hacerla, esta no podrá ser efectiva o el trabajador se tendrá que arriesgar a contraer alguna enfermedad", denuncia la plataforma, que también afirma que de los chalecos salvavidas con los que cuentan los seis lancheros "no se hincha ninguno", y que este año no cuentan con suficientes conjuntos de ropa de trabajo.

Por otro lado, el colectivo considera que el número de efectivos presentes en cada playa, que suele organizarse en turnos de dos, no es suficientes. "En playas como Barru o Borizu, en las que hay tanta gente, es imposible. Tienen que hacer muchas curas y si, por ejemplo, hay un infarto y hay que hacer un rescate, no llegan a todo; si pasa algo, será grave", lamenta la plataforma.

Una falta de personal que creen que puede estar vinculada directamente a los salarios, que califican de "bajos". "Se están cobrando 600 y hasta 800 euros menos que en otros concejos", afirman. Y "si hay una baja, no tendrían con quién cubrirla".

La entidad encargada de gestionar el servicio de socorrismo en las playas de Llanes es Cruz Roja, pero la plataforma considera que el Ayuntamiento de Llanes debería tener en cuenta estas protestas a la hora de adjudicar el servicio y mirar por su eficiencia.

Por eso, representantes de la plataforma se han reunido con la edil de Playas llanisca, Priscila Alonso, de quien destacan su "buena disposición". Piden, eso sí, que se solucionen cuanto antes todos estos problemas que denuncian, pues prevén que agosto sea un mes de mucha gente en las playas llaniscas y no quieren entrar en lo más duro del verano con estas carencias que, a su juicio, están sufriendo y que repercuten en la labor que realizan.