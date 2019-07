Un camping riosellano denuncia el daño de una obra a su negocio

"Trabajamos todo el año para poder ofrecer una calidad de estancia y esto nos quiebra agosto". Teresa Faya, propietaria del camping "Playa Sauces", situado a las afueras de Ribadesella, dice tener un grave problema que amenaza su negocio: unas obras que han comenzado hace escasos días en una parcela colindante y que ya ha causado los primeros efectos. "Una pareja ya se marchó antes de tiempo por el ruido", lamenta Faya, quien teme que esta situación sea una constante durante el mes de agosto, el de mayor ocupación del camping. "Los ruidos empiezan ya a las ocho de la mañana; si se supone que Ribadesella es un pueblo que vive del turismo, no me entra en la cabeza que se pueda hacer esto en agosto", apunta. De momento, la consecuencia más inmediata es que de las 130 parcelas con las que cuenta para acampar, 40 van a quedar inutilizadas en agosto, las más cercanas a las obras y los ruidos, informa C. M.